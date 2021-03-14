Пострадавшие при крушении самолета в Алматы находятся в крайне тяжелом состоянии

Алматы. 13 марта. Kazakhstan Today - В акимате Алматы сообщили о мобилизации всех сил для спасения пострадавших в авиакатастрофе , произошедшей сегодня близ Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщалось ранее, сегодня, 13 марта, близ аэропорта Алматы, в районе поселка Кызылту, произошла аварийная посадка военного самолета АН-26. Самолет упал и загорелся. На месте работали 10 реанимационных бригад скорой помощи Управления общественного здоровья Алматы.

Четыре человека погибли, двое пострадавших 1987 года рождения - с открытым переломом левого бедра, закрытой черепно-мозговой травмой и 1996 года рождения - с открытой черепно-мозговой травмой, переломами пальцев кисти, ожогами тела 2-й, 3-й степени, находятся в реанимации 4-й ГКБ Алматы. Состояние крайне тяжелое. Врачи принимают все усилия по спасению жизни пострадавших. Мобилизованы все кадры, в том числе главный реаниматолог города", - говорится в сообщении.





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