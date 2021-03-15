КНБ прокомментировал крушение самолета под Алматы

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13 марта текущего года, в 17.22, при заходе на посадку в аэропорт города Алматы потерпело крушение воздушное судно Ан-26 (бортовой номер 02) Авиационной службы КНБ РК. На борту находились 6 членов экипажа, из которых четверо погибли и двое госпитализированы с тяжёлыми травмами. Причины авиационного происшествия выясняются", - говорится в сообщении КНБ.
Как сообщалось ранее, в субботу, 13 марта, близ аэропорта Алматы, в районе поселка Кызылту, произошла аварийная посадка военного самолета АН-26. Самолет упал и загорелся. На месте работали 10 реанимационных бригад скорой помощи управления общественного здоровья Алматы.
Состояние пострадавших в результате аварии крайне тяжелое. Врачи принимают все усилия по спасению жизни раненых. Мобилизованы все кадры, в том числе главный реаниматолог города.
Президент Казахстана выразил соболезнования по случаю гибели четырех членов экипажа и поручил выяснить причину авиакатастрофы.
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