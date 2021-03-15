КНБ прокомментировал крушение самолета под Алматы

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Алматы. 14 марта. Kazakhstan Today - В Комитете национальной безопасности РК прокомментировали крушение самолета под Алматы, передает Kazakhstan Today.

13 марта текущего года, в 17.22, при заходе на посадку в аэропорт города Алматы потерпело крушение воздушное судно Ан-26 (бортовой номер 02) Авиационной службы КНБ РК. На борту находились 6 членов экипажа, из которых четверо погибли и двое госпитализированы с тяжёлыми травмами. Причины авиационного происшествия выясняются", - говорится в сообщении КНБ.

Президент Казахстана выразил соболезнования по случаю гибели четырех членов экипажа и поручил выяснить причину авиакатастрофы.





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