26.11.2024, 18:52 6576
Путин и Токаев подпишут заявление об углублении партнерства - помощник лидера России
Фото: Акорда
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Москва. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров подпишут совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
После переговоров состоится подписание совместных документов. В их числе будет подписание совместного заявления президентов об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка", - цитирует РИА Новости Юрия Ушакова.
Напомним, президент России Владимир Путин 27 ноября прибудет в Казахстан с государственным визитом по приглашению главы республики Касым-Жомарта Токаева.
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26.11.2024, 12:12 11351
Особые отношения - глава Башкортостана высказался о сотрудничестве с Казахстаном
Фото: кадр из видео
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Уфа. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Башкортостана Радий Хабиров на пресс-подходе в рамках XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана высказался о сотрудничестве с РК, передает корреспондент агентства.
С Казахстаном у нас особые отношения. Именно в Казахстане мы открыли одно из первых представительств Республики Башкортостан в составе торгового представительства Российской Федерации", - заявил Радий Хабиров.
По его мнению, отношениям Башкортостана с Казахстаном способствуют общие корни и традиции.
Поэтому мы друг друга очень хорошо понимаем. Самое главное (...) то, что у нам пришло с Советского Союза, - это промышленное разделение труда. Очень много казахских предприятий нуждаются в нашем оборудовании, которое у нас производится. Очень много наших предприятий нуждается в казахском оборудовании, поэтому промышленное разделение труда и промышленная кооперация", - сообщил он.
Радий Хабиров также подчеркнул, что у Башкортостана есть очень серьезные договоренности и развитие процесса по промышленной кооперации с Казахстаном. Прежде всего в области нефтехимической промышленности и добычи полезных ископаемых.
Говоря о туризме, глава республики отметил, что между РК и Башкортостаном уже налажено авиасообщение.
У нас есть рейсы в Астану. В Астану летают в определенный период времени года, когда действительно заполняются все рейсы. Мы заинтересованы в том, чтобы открыть Казахстан для башкирских туристов, мы это делали через программу башкирского долголетия. Когда мы софинансировали из госбюджета стоимость билетов для программы (...) для наших пенсионеров. Они выезжают в Астану", - заявил Радий Хабиров.
По его словам, жителям Башкортостана также интересны Алматы и горнолыжные курорты.
Это две основные точки, куда мы будем дальше направлять. В свою очередь мы предложили нашим коллегам из Казахстана, соответственно, посмотреть Башкортостан. Башкортостан предоставляет очень большие услуги в сфере медицинского туризма. Кстати, казахские партнеры активно этим пользуются. Сеть здравниц Башкортостана - это ключевой иностранный партнер и ключевые иностранные туристы именно из Казахстана", - добавил глава республики.
Напомним, что XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит 26-27 ноября в Уфе на базе нового Дворца борьбы. Участников ждет насыщенная деловая и культурная программа. По итогам юбилейного форума страны подпишут программу межрегионального и приграничного сотрудничества, которая включает около 140 мероприятий в 12 различных отраслях.
26.11.2024, 10:48 12921
В Уфе открылся Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана
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Уфа. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Башкортостана Уфе открылся XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, передает корреспондент агентства.
Общее количество зарегистрированных на мероприятие превысило три тысячи человек.
В течение двух дней будут проходить обсуждения на тему реализации потенциала торгово-экономического сотрудничества между регионами России и Казахстана, расширения межрегиональных связей и возможностей промышленной кооперации двух стран.
В рамках площадки В2В-встреч для предпринимателей и руководителей предприятий будет организована возможность познакомиться с потенциальными деловыми партнерами, с инвестиционным потенциалом Башкортостана и условиями открытия бизнеса в республике. Всего в блоке B2B примут участие более 300 компаний.
Молодые лидеры двух стран станут участниками форума "Молодежное предпринимательство в России и Казахстане: обмен опытом и перспективы партнерства", который объединит более 300 участников для совместных инициатив и обмена опытом.
Одним из главных культурных мероприятий станет показ мод, который объединит лучших дизайнеров России и Казахстана. Они представят линейки одежды в национальном и современном дизайне, тем самым демонстрируя достижения легкой промышленности.
На гастрономическом фестивале гости форума смогут попробовать традиционные и авторские блюда народов России, Казахстана и Башкортостана. Для ценителей музыки пройдет фестиваль "Голос дружбы народов", в котором примут участие артисты из регионов России и Казахстана.
На улице перед основной площадкой форума представлена экспозиция крупногабаритной машиностроительной техники регионов России и Казахстана. Регионы и предприятия смогут представить свои достижения, а также народно-художественные промыслы на выставке достижений народного хозяйства России и Казахстана.
Форум станет платформой для продуктивного диалога и реализации совместных инициатив.
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проводится ежегодно для поддержания и развития экономических, культурных и гуманитарных связей двух стран. За 20 лет Форум приобрел статус традиционной площадки по расширению практического сотрудничества и укреплению взаимовыгодного стратегического партнерства между деловыми кругами России и Казахстана.
Напомним, что XX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана проходит 26-27 ноября в Уфе на базе нового Дворца борьбы. Участников ждет насыщенная деловая и культурная программа. По итогам юбилейного форума страны подпишут программу межрегионального и приграничного сотрудничества, которая включает около 140 мероприятий в 12 различных отраслях.
25.11.2024, 17:05 24526
Путин посетит Казахстан с госвизитом
Фото: Акорда
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин 27 ноября прибудет в Казахстан с государственным визитом по приглашению главы республики Касым-Жомарта Токаева, сообщает Акорда.
В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне. Главы государств примут участие в режиме видеоконференции в XX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.
28 ноября под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пройдет очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Делегации стран-участниц обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов", - говорится в сообщении.
Ранее глава Казахстана назвал предстоящий визит президента России знаковым событием.
20.11.2024, 19:20 94941
Президенты Казахстана и Венгрии обменялись мнениями по актуальным вопросам
Отдельное внимание собеседники уделили углублению культурно-гуманитарных связей
Фото: Акорда
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Будапешт. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во дворце Шандора состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком, сообщает пресс-служба Акорды.
После совместного фотографирования президент Казахстана оставил запись в книге почетных гостей.
В ходе встречи, прошедшей в формате рабочего обеда, президенты обсудили широкий спектр вопросов казахского-венгерского стратегического партнерства.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что за три десятилетия дипломатических отношений между братскими народами установлены доверительный политический диалог, прочное экономическое сотрудничество и тесные культурно-гуманитарные связи.
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности расширения торгово-экономических и инвестиционных связей. По его словам, Казахстан и Венгрия имеют взаимные интересы в развитии таких сфер, как энергетика, транспорт, логистика, металлургия, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, фармацевтика, пищевая промышленность и другие.
В свою очередь Тамаш Шуйок отметил, что, несмотря на географическую отдаленность, народы двух стран имеют общие исторические корни и стремления.
Отдельное внимание собеседники уделили углублению культурно-гуманитарных связей. Подчеркнута необходимость активизации академического и научного обмена между ведущими университетами Казахстана и Венгрии.
Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, обсудили взаимодействие в рамках многосторонних структур.
20.11.2024, 18:47 96191
В Минске представители государств ОДКБ обсуждают вопросы коллективной безопасности
Складывающаяся обстановка требует беспристрастной и всесторонней оценки состояния коллективных сил
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Минск. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 20-21 ноября в Минске на базе НИИ Вооруженных сил Республики Беларусь проводится Международная военно-научная конференция на тему "Прикладные аспекты Международной деятельности в области обороны и безопасности государств - членов ОДКБ", сообщает пресс-служба организации.
В конференции принимают участие представители структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба Вооруженных сил и Вооруженных сил Республики Беларусь, республиканских органов государственного управления и учреждений высшего образования, представители вооруженных сил государств - членов, секретариата и Объединенного штаба ОДКБ.
Складывающаяся военно-политическая обстановка требует от нас беспристрастной и всесторонней оценки состояния коллективных сил, анализа и систематизации существующих проблем в области обороны и обеспечения безопасности государств - членов ОДКБ", - отметил министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин.
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, обращаясь к участникам конференции посредством видео-конференц-связи, в частности, сказал:
Отдельно хочу отметить, что данная конференция проводится не впервые на гостеприимной белорусской земле и становится уже традиционной дискуссионной площадкой высокого экспертного уровня для формирования единых взглядов и подходов по развитию компонентов сил и средств системы коллективной безопасности, организации управления создаваемыми в формате ОДКБ коалиционными группировками войск, их взаимодействия и всестороннего обеспечения".
Возглавляющий группу офицеров Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенант Анатолий Яковлев принял участие в пленарном заседании и выступил с докладом "Нормативное правовое обеспечение функционирования системы коллективной безопасности ОДКБ".
Мероприятие нацелено на обсуждение наиболее актуальных вопросов обеспечения коллективной безопасности ОДКБ и путей ее совершенствования с учетом современных вызовов и угроз.
20.11.2024, 13:37 100171
Казахстанцы с 1 декабря будут сдавать отпечатки пальцев при въезде в Россию
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В посольстве Казахстана в России напомнили, что с 1 декабря при въезде в Россию казахстанцам, как и всем иностранцам, придется сдавать отпечатки пальцев.
Нововведения будут внедряться поэтапно.
На первом этапе с 1 декабря сдавать биометрию - изображение лица и отпечатки пальцев - будут все иностранцы, прибывающие в московские аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский, а также через автомобильный пункт пропуска Маштаково в Оренбургской области.
На втором этапе с 30 июня 2025 года практика распространится на все пункты пропуска через границу России.
В этот период для каждого въезжающего иностранца (в том числе, гражданина Казахстана) будет сформирован цифровой профиль. При этом создать такой профиль можно будет и самостоятельно в приложении RuID, которое станет аналогом госуслуг для граждан других государств и предложит возможность сообщить о визите и получать различные услуги на территории России (например, оформить медицинскую страховку). Цифровой профиль будет интегрирован в целый ряд государственных систем, включая госуслуги. Рекомендуем заранее быть готовыми к дополнительным процедурам в пунктах пересечения границы", - предупредили в посольстве.
Напомним, в Казахстане в июле этого года изменили правила дактилоскопической регистрации.
20.11.2024, 08:28 105486
Президент РК находится с государственным визитом в Венгрии
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Будапешт. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вчера прибыл с государственным визитом в Венгрию. В аэропорту Будапешта главу государства встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщила пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном, в ходе которых будут обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - проинформировали в пресс-службе.
Президент Казахстана также планирует встретиться с капитанами венгерского бизнеса.
Вчера Касым-Жомарт Токаев и Виктор Орбан посетили футбольный матч сборных Венгрии и Германии в Лиге наций УЕФА, который проходил на стадионе Puskas Arena Park.
19.11.2024, 20:19 112046
Президент Казахстана встретился с премьер-министром Сербии
Фото: Акорда
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Белград. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, находящийся с официальным визитом в Белграде, провел встречу с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи глава государства отметил плодотворный характер состоявшихся переговоров с президентом Александром Вучичем.
Мы высоко ценим наше давнее партнерство и многогранные связи с Сербией, основанные на крепких узах дружбы и взаимопонимания. Сегодня мы стали свидетелями подписания ряда важных межправительственных и межведомственных соглашений в таких областях, как космос, телекоммуникации, сельское хозяйство, оборонная промышленность, образование и туризм. Регулярный политический диалог и экономическое взаимодействие на различных уровнях отвечают нашим коренным интересам", - сказал он.
Глава государства призвал правительства Казахстана и Сербии приложить совместные усилия для качественной реализации достигнутых договоренностей, особенно в части определения нескольких крупных экономических проектов, реализация которых придаст серьезный импульс расширению двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в данном контексте большие надежды возлагает на работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и делового совета.
Президент также заверил собеседника в том, что правительство Казахстана готово обеспечить полную поддержку сербским бизнесменам, реализующим инвестиционные проекты в нашей стране.
В свою очередь Милош Вучевич заявил, что в Белграде внимательно изучают опыт политических и социально-экономических реформ в Казахстане, а также в практическом ключе рассматривают возможности расширения контактов по ряду перспективных направлений.
Премьер-министр подтвердил заинтересованность Сербии в увеличении товарооборота и наращивании торгово-экономического, транспортно-логистического и инвестиционного взаимодействия с Астаной.
Милош Вучевич остановился на вопросах, связанных с "зелеными" технологиями, энергопереходом, и призвал к обмену опытом в этой сфере. Кроме того, он предложил проводить на регулярной основе бизнес-форумы, а также дни Сербии в Казахстане и дни Казахстана в Сербии.
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