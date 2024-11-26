Путин посетит Казахстан с госвизитом

Фото: Акорда

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Будапешт. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Во дворце Шандора состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком, сообщает пресс-служба Акорды.





После совместного фотографирования президент Казахстана оставил запись в книге почетных гостей.





В ходе встречи, прошедшей в формате рабочего обеда, президенты обсудили широкий спектр вопросов казахского-венгерского стратегического партнерства.





Касым-Жомарт Токаев отметил, что за три десятилетия дипломатических отношений между братскими народами установлены доверительный политический диалог, прочное экономическое сотрудничество и тесные культурно-гуманитарные связи.





Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности расширения торгово-экономических и инвестиционных связей. По его словам, Казахстан и Венгрия имеют взаимные интересы в развитии таких сфер, как энергетика, транспорт, логистика, металлургия, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, фармацевтика, пищевая промышленность и другие.





В свою очередь Тамаш Шуйок отметил, что, несмотря на географическую отдаленность, народы двух стран имеют общие исторические корни и стремления.





Отдельное внимание собеседники уделили углублению культурно-гуманитарных связей. Подчеркнута необходимость активизации академического и научного обмена между ведущими университетами Казахстана и Венгрии.





Президенты также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки, обсудили взаимодействие в рамках многосторонних структур.