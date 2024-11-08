07.11.2024, 18:01 14631
Знаковое событие - Токаев о визите Путина в Казахстан
Фото: Акорда
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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым высказался о предстоящем визите лидера РФ Владимира Путина в РК, сообщает Акорда.
К этому визиту мы серьезно готовимся. Считаем, что это будет знаковое событие в наших межгосударственных взаимоотношениях. Наши отношения носят образцовый характер и динамично развиваются. Предстоящий визит придаст дополнительный импульс нашему стратегическому партнерству и союзничеству", - заявил президент.
Касым-Жомарт Токаев также отметил динамичное развитие двустороннего сотрудничества в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Как было подчеркнуто, этому во многом способствуют регулярный политический диалог на высшем уровне, а также слаженная работа правительств и парламентов двух стран.
В свою очередь Сергей Лавров заверил, что все ключевые вопросы многогранного сотрудничества России и Казахстана, в том числе повестка предстоящего визита, обстоятельно отрабатываются на уровне правительств и внешнеполитических ведомств двух стран.
Собеседники обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, включая взаимодействие в рамках многосторонних структур и интеграционных объединений.
Напомним, визит президента России в Казахстан планируется 27 ноября.
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07.11.2024, 17:01 15781
Россия приветствует участие Казахстана в усилиях по устранению украинского кризиса - глава МИД РФ
РФ может прислушаться к конкретным идеям по Украине, заявил Лавров
Фото: Акорда
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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Россия приветствует участие Казахстана в усилиях по устранению украинского кризиса, заявил а пресс-конференции по итогам рабочего визита в РК министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Казахстан участвовал 27 сентября в Нью-Йорке во встрече группы "Друзей мира" на Украине, которую созвали Китай и Бразилия. Мы приветствовали сам факт объединения усилия государств глобального Юга и глобального Востока мирового большинства для того, чтобы продвигать справедливые договоренности, которые позволять устранить первопричину украинского кризиса и обеспечить мир на этом пространстве", - цитирует sputnik.kz Сергея Лаврова.
Он подчеркнул, что инициатива по глобальной безопасности председателя КНР Си Цзиньпина, выдвинутая в феврале 2023 года, была посвящена не какому-то конкретному кризису, а в целом тем принципам, которые необходимо применять для урегулирования любых конфликтов в мире.
Глава МИД России выразил надежду, что страны, объединившиеся в группу "Друзей мира", будут придерживаться этого подхода. По его мнению, без устранения первопричин сложно рассчитывать на стабильность и безопасность.
Лавров подчеркнул, что Россия ценит участие Казахстана в формировании коалиции, нацеленной на создание условий для решения этих проблем.
Наши партнеры прекрасно понимают, в чем главный корень проблемы, и мы будем наш диалог продолжать. Приветствуем участие Казахстана в усилиях по формированию серьезной коалиции, которая будет нацелена на создание условий для решения упомянутых мной проблем", - добавил Лавров.
В ходе пресс-конференции министр также заявил, что Россия может прислушаться к конкретным идеям по Украине, информирует РИА Новости.
Если будут конкретные здравые идеи, мы будем готовы к ним прислушаться. Пока из Брюсселя и других столиц единой Европы мы слышим только заклинания о безальтернативности той самой "формулы Зеленского", которая является приглашением в тупик", - сообщил он.
Напомним, министр иностранных дел России прибыл в Астану.
07.11.2024, 16:49 16526
Генсек ОДКБ указал на сложную военно-политическую обстановку по периметру организации
Фото: t.me/paodkb
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Москва. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе 12-й встречи секретарей советов безопасности стран - участниц СНГ генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов отметил сложную военно-политическую обстановку по периметру зоны ответственности организации.
По словам генсека ОДКБ, в ряде регионов, непосредственно примыкающих к зоне ответственности ОДКБ, конфликтный потенциал остается на высоком уровне. Серьезную обеспокоенность вызывает ситуация в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Сложными остаются внутриполитические процессы в Афганистане и сохраняются ощутимые риски на Южном Кавказе.
Принятое американо-германское решение о размещении средств поражения "большой дальности" на территории Западной Европы создало угрозу возобновления гонки ракетно-ядерных вооружений на континенте и в мире в целом. Продолжается концентрация вооруженных сил НАТО и центров информационной войны на границах Беларуси и Российской Федерации. Стратегическая ситуация ухудшилась после вступления в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции", - сказал Тасмагамбетов.
Кроме того, усиливается экономическая, финансовая и военная поддержка Украины в целях продолжения вооруженного противостояния с Россией. Кратно возросла опасность серьезных инцидентов на АЭС, чреватых катастрофическими последствиями для обширных территорий, в том числе вне зоны боевых действий.
Он также отметил усиление таких вызовов международной стабильности, как стремительно расширяющееся использование искусственного интеллекта в военных целях, массовое производство и отсутствие четкого регулирования применения смертоносных автономных систем вооружений (САС).
Сохраняется опасность распространения террористической активности, нелегальной миграции и незаконного оборота оружия и наркотиков в Центрально-Азиатском регионе. Несмотря на всю остроту проблемы, на данном участке зоны ответственности ОДКБ нам удается сохранять контроль. Организация продолжает отслеживать связанные с "афганским узлом" вызовы и угрозы, координировать усилия по противодействию им с использованием возможностей рабочей группы по Афганистану при СМИД ОДКБ", - рассказал генсек.
Он также добавил, что 28 ноября на сессии совета коллективной безопасности ОДКБ на утверждение глав государств будет представлен проект целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы.
07.11.2024, 12:20 19516
Визит президента России в Казахстан планируется 27 ноября
Фото: Акорда
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Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный визит президента России Владимира Путина в Казахстан планируется 27 ноября, сообщил заместитель премьер-министра - министр иностранных дел республики Мурат Нуртлеу на встрече в расширенном составе с главой МИД России Сергеем Лавровым в Астане.
Предстоящий 27 ноября госвизит президента России в Казахстан имеет большое значение для продвижения многопланового партнерства", - цитирует Нуртлеу ТАСС.
В свою очередь Лавров отметил, что стороны ведут "серьезную подготовку государственного визита президента России в Казахстан 27 ноября". Он рассказал, что "несколько десятков документов" сейчас активно готовятся, с тем чтобы "максимально насытить предстоящий саммит".
Напомним, министр иностранных дел России прибыл в Астану.
06.11.2024, 18:52 28686
Состоялись консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и России
Фото: Акорда
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Москва. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Москве состоялись расширенные плановые консультации между аппаратами советов безопасности Казахстана и России, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе переговоров, которые прошли под председательством секретаря Совета безопасности РК Гизата Нурдаулетова и секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, были обсуждены актуальные вопросы сотрудничества.
Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, включая противодействие международному терроризму и экстремизму, а также состояние и перспективы развития ситуации в Каспийском регионе.
Консультации между аппаратами советов безопасности проходят на регулярной основе согласно принятому плану сотрудничества между аппаратами советов безопасности Казахстана и России.
По итогам мероприятия был подписан новый план сотрудничества на 2025-2027 годы.
06.11.2024, 16:53 30166
Токаев поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США
Фото: Акорда
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил поздравление Дональду Трампу по случаю его убедительной победы на президентских выборах в США, сообщила пресс-служба Акорды.
Глава государства выразил уверенность в поступательном развитии двустороннего сотрудничества в области безопасности, нераспространения ядерного оружия и в инвестиционной сфере.
Президент Казахстана пожелал Дональду Трампу успешной деятельности на благо процветания американского народа, обеспечения глобальной стабильности и безопасности.
Напомним, в конгрессе США Трампа объявили избранным главой государства. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заручился поддержкой 277 голосов из необходимых 270.
06.11.2024, 14:01 32786
Токаев подвел итоги председательства Казахстана в ОТГ
Фото: Акорда
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Бишкек. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе саммита Организации тюркских государств (ОТГ) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подвел итоги председательства в организации. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Председательство Казахстана в Организации тюркских государств проходило под девизом TURKTIME! Мы уделили особое внимание укреплению единства тюркского мира, расширению всестороннего сотрудничества. Были достигнуты конкретные результаты, реализован ряд проектов, организовано более 80 мероприятий. В Астане прошли V Всемирные игры кочевников, которые наглядно продемонстрировали миру богатую кочевую цивилизацию Великой степи. Историческим событием стало утверждение единого тюркского алфавита. В прошлом году на заседании в Астане было принято решение о назначении наших постоянных представителей при Организации тюркских государств, соответствующий регламент уже готов к утверждению", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Как отметил глава государства, в рамках организации налажены контакты в торгово-экономической, энергетической, финансовой и инвестиционной сферах.
Считаю, что эффективная деятельность Тюркского инвестиционного фонда стала действенным шагом, способствующим углублению интеграции тюркских стран. Предложенная нашими кыргызскими братьями тема нынешнего саммита "Усиление тюркского мира: экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех" отвечает интересам всех стран-участниц. За последние 10 лет экономические связи между членами ОТГ значительно укрепились. В 2024 году объем взаимного товарооборота превысил $45 млрд. У нас имеются все возможности для увеличения данного показателя", - заявил президент.
По мнению Касым-Жомарта Токаева, приоритетной задачей является укрепление транспортно-логистических связей в рамках Организации тюркских государств.
Необходимо в полной мере использовать потенциал Среднего коридора, имеющего стратегическое значение для дальнейшего экономического развития тюркского мира. Поэтому необходимым представляется заключение соглашения, которое обеспечит устойчивое развитие грузоперевозок по данному маршруту. Надеюсь, что государства-участники поддержат данную инициативу", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В выступлении также была подчеркнута необходимость углубления сотрудничества в сфере финансов и инвестиций. Как считает глава государства, особую роль в этом деле может сыграть Тюркский инвестиционный фонд. Он сообщил, что стороны единогласно поддержали инициативу о создании Совета центральных банков.
Также президент Казахстана акцентировал внимание на важности развития человеческого капитала.
Для модернизации тюркской цивилизации необходимо эффективно использовать человеческие ресурсы. Нужно создавать возможности для раскрытия потенциала талантливой молодежи. Следует расширять масштабы сотрудничества в области науки и образования. На прошлогоднем саммите были высказаны предложения по открытию филиалов престижных высших учебных заведений в наших странах. Результатом этого стало учреждение филиала турецкого университета Гази в Казахстане", - сообщил он.
Глава государства подчеркнул, что подписываемое соглашение "О партнерстве в области цифровой экономики" представляет важное значение для стран ОТГ. Он также предложил организовать взаимное вещание кабельных телеканалов для создания единого информационного пространства тюркского мира.
В завершение президент Казахстана выразил уверенность в том, что договоренности, которые будут достигнуты в рамках сегодняшнего саммита, позволят укрепить потенциал государств - членов организации. Касым-Жомарт Токаев пожелал успехов Кыргызстану, который будет председательствовать в ОТГ в 2025 году.
Кроме того, в ходе мероприятия за значительный вклад в укрепление единства тюркского мира премьер-министру Венгрии Виктору Орбану был вручен "Высший орден Тюркского мира".
По итогам заседания были подписаны следующие документы:
1. Декларация 11-го Саммита Организации тюркских государств;
2. Решение о "Зеленом видении тюркского мира: единстве устойчивого будущего";
3. Решение об объявлении города Бишкека Цифровой столицей Организации тюркских государств на 2025 год;
4. Решение о награждении Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Высшим орденом Тюркского мира";
5. Решение о принятии Хартии Тюркского мира;
6. Решение о назначении заместителей Генерального секретаря Организации тюркских государств;
7. Решение о "Положении о Постоянных представителях Организации тюркских государств";
8. Решение о флагах организаций тюркского сотрудничества.
06.11.2024, 12:06 34086
Дональд Трамп заручился поддержкой 277 голосов - Fox News Дополнено
Камала Харрис набрала 226 голосов
Фото: Depositphotos
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Вашингтон. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Кандидат от республиканцев Дональд Трамп заручился поддержкой 277 голосов из необходимых 270.
Для победы кандидаты должны набрать 270 голосов выборщиков. Официально подсчет голосов не завершен", - информирует РБК со ссылкой на Fox News.
Также сообщается что, кандидат от Демпартии Камала Харрис набрала 226 голосов.
Если республиканец достигнет этой отметки, он станет первым президентом за более чем 120 лет, который не смог переизбраться, а затем снова стал президентом. В предыдущий раз такая ситуация сложилась у Гровера Кливленда в 1892 году", - отмечает издание.
Между тем Bloomberg сообщает, что "Дональд Трамп официально избран президентом Соединенных Штатов Америки".
Дополнено 06.11.2024, 13.00
В конгрессе США Трампа объявили избранным главой государства. Об этом заявил спикер палаты представителей конгресса страны Майк Джонсон в социальной сети X, сообщает gazeta.ru.
Граждане нашей великой страны использовали свои голоса, чтобы решительно отвергнуть еще четыре года открытых границ (Камалы) Харрис, высокую преступность, возросшую стоимость жизни, вооруженное правительство, опасную радикальную идеологию и слабость на мировой арене, требуя вместо этого возвращения к здравому смыслу, миру и процветанию", - написал спикер.
Сам Трамп провозгласил себя 47-м президентом США, сообщает РБК.
Я хочу поблагодарить американский народ за исключительную честь быть избранным вашим 47-м президентом - и вашим 45-м президентом", - сказал он во время выступления перед сторонниками, назвав предварительные результаты голосования "политической победой, которую наша страна еще не видела".
Политика также начали поздравлять с победой зарубежные лидеры.
Первым это сделал глава Сальвадора. Также о победе Трампа и пути к ней заявили президент Белоруссии Александр Лукашенко и венгерский премьер Виктор Орбан", - сообщает источник.
Подсчет голосов между тем еще не завершен.
Остальные издания США пока не сообщают о завершении гонки. По данным Associated Press, у Трампа - 267 голосов выборщиков, The New York Times также дает данные о 267 голосах. По данным Reuters - 266. Для победы необходимо набрать 270 голосов", - пишет сайт.
06.11.2024, 08:04 32956
Токаев: Франция и Казахстан могли бы сотрудничать в гражданской атомной энергетике
Фото: Depositphotos
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Париж. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе своего государственного визита во Францию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в работе инвестиционного круглого стола. Обращаясь к капитанам французского бизнеса, Касым-Жомарт Токаев назвал экономическое сотрудничество ключевым фактором успеха стратегического партнерства двух стран, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев детально остановился на перспективных направлениях расширения экономических связей.
Будучи крупным поставщиком нефти и урана в Европейский союз, Астана готова и дальше поддерживать энергетический суверенитет Франции. Мы ожидаем активизации присутствия французской промышленности в Казахстане, с которой связываем внедрение передовых технологий в нашу производственную сферу. Учитывая, что наша страна является крупнейшим производителем урана в мире, а Франции обладает обширным опытом в атомной промышленности, мы могли бы сотрудничать в гражданской атомной энергетике", - отметил глава Казахстана.
Президент отметил, что на долю Казахстана сегодня приходится более 80% торговли Франции с Центрально-Азиатским регионом. В этом году объем двусторонней торговли увеличился на 45%.
Мы рассчитываем на сохранение этой тенденции. Прямые французские инвестиции также выросли на 15%, достигнув рекордного уровня почти в 900 млн долларов. В настоящее время на казахстанском рынке работают более 200 французских компаний, в том числе такие известные, как Total, Alstom, Orano, Danone, Vicat, Airbus", - сказал президент.
Президент сообщил, что Казахстан стал первым государством в регионе, ратифицировавшим Парижское соглашение и взявшим на себя обязательство по достижению нулевого уровня выбросов к 2060 году. По его словам, увеличилось число крупных международных компаний, заинтересованных в реализации масштабных проектов в области ветровой, солнечной и гидроэнергетики в нашей стране. В частности, компания Total Energies планирует построить ветряную электростанцию мощностью один гигаватт с инвестициями в 1,1 млрд долларов.
Следующим приоритетным направлением было обозначено эффективное управление водными ресурсами и теплоснабжением, имеющими решающее значение для Казахстана в условиях изменения климата. Сотрудничество с компаниями Suez и Veolia будет способствовать модернизации водной инфраструктуры.
Поскольку к 2040 году глобальный спрос на критическое сырье увеличится в четыре раза, Казахстан может стать надежным поставщиком для французской и европейской промышленности. В настоящее время мы добываем 19 из 34 важнейших видов сырья, жизненно значимых для экономики ЕС, включая титан, медь, магний и скандий. Согласно прогнозам, казахстанские недра также содержат богатые залежи таких редкоземельных минералов, как литий, бериллий и тантал, востребованных практически во всех высокотехнологичных и экологичных производствах", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В завершение глава государства сообщил, что он пригласил президента Французской Республики Эмманюэля Макрона посетить с государственным визитом Казахстан в следующем году. Касым-Жомарт Токаев также предложил французским предпринимателям принять участие в Международном форуме "Астана", который пройдет в мае 2025 года.
Ранее президент рассказал, что Казахстан рассматривает возможность создания международного консорциума для строительства АЭС.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?