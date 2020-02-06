Путин назвал отношения России и Казахстана примером надежного партнерства и союзничества

Фото: tass.ru

Москва. 5 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в Москве, в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца, состоялась церемония вручения верительных грамот послов иностранных государств президенту России Владимиру Путину, передает Kazakhstan Today.

Путин принял верительные грамоты у 23 послов иностранных государств, в том числе нового посла Казахстана Ермека Кошербаева.

"Отношения России и Казахстана - это пример надежного стратегического партнерства и союзничества. Двустороннее взаимодействие опирается на прочные исторические, духовные и культурные узы между нашими народами. Высоко ценим достигнутый уровень доверия и взаимодействия с руководством Казахстана. В прошлом году мы провели девять встреч с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. И, конечно же, поддерживаем самый плотный контакт с нашим добрым другом Нурсултаном Назарбаевым", - сказал Путин на церемонии.

Он отметил, что во многом благодаря совместным усилиям России и Казахстана поступательно развивается интеграция в рамках ЕАЭС.

Торгово-экономические отношения между нашими странами расширяются по всем направлениям, в том числе в промышленности, в энергетике, в сфере инвестиций. Россия и Казахстан тесно координируют подходы к международной повестке дня. Казахстанские партнеры, как известно, представили площадку для организации Астанинского переговорного процесса по урегулированию в Сирии", - сказал Путин.

Верительные грамоты президенту России также вручили Грейм Лесли Михан (Австралия), Лотфи Бушаара (Королевство Марокко), Чжан Ханьхуэй (Китайская Народная Республика), госпожа Малена Мард (Королевство Швеция), Геза Андреас фон Гайр (Федеративная Республика Германия), Брайан Макэлдафф (Ирландия), Мирослав Лазанский (Республика Сербия), Садасиван Премджит (Республика Сингапур), Сейла Еат (Королевство Камбоджа), госпожа Екатерини Нассика (Греческая Республика), Абдулрахман Хамид Мохаммед Аль-Хуссайни (Республика Ирак), Мохамед Шериф Курта (Алжирская Народная Демократическая Республика), Дуламсурэн Даваа (Монголия), Тарак Бен Салем (Тунисская Республика), Казем Джалали (Исламская Республика Иран), Камрул Ахсан (Народная Республика Бангладеш), госпожа Дебора Джейн Броннерт (Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии), госпожа Сиалеи Аллегра ван Тур (Новая Зеландия), госпожа Элисон Мэри Ле Клэр (Канада), Пьер Леви (Французская Республика), Джон Джозеф Салливан (Соединённые Штаты Америки), Эфраин Вильярреаль Ареналес (Республика Панама).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства