Посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов вышел на пенсию

Указом главы государства Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации в связи с достижением пенсионного возраста", - сообщила пресс-служба Акорды.
Напомним, Тасмагамбетов работал в должности посла РК в РФ с февраля 2017 года.
Ранее он также трижды назначался заместителем премьер-министра РК, премьер-министром, заместителем руководителя и руководителем администрации президента РК.
Работал акимом Атырауской области, Алматы и Астаны.
Также работал в должности премьер-министра, государственного секретаря РК, министром обороны.
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