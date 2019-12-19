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Посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов вышел на пенсию

18.12.2019, 12:53 10396
Посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов вышел на пенсию
Нур-Султан. 18 декабря. Kazakhstan Today - Посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов вышел на пенсию, передает Kazakhstan Today.
 

Указом главы государства Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации в связи с достижением пенсионного возраста", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
 
Ранее он также трижды назначался заместителем премьер-министра РК, премьер-министром, заместителем руководителя и руководителем администрации президента РК. 
 
Работал акимом Атырауской области, Алматы и Астаны.
 
Также работал в должности премьер-министра, государственного секретаря РК, министром обороны.
 

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