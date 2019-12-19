Нур-Султан. 18 декабря. Kazakhstan Today - Посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов вышел на пенсию, передает Kazakhstan Today.

Указом главы государства Тасмагамбетов Имангали Нургалиевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации в связи с достижением пенсионного возраста", - сообщила пресс-служба Акорды.

Ранее он также трижды назначался заместителем премьер-министра РК, премьер-министром, заместителем руководителя и руководителем администрации президента РК.

Работал акимом Атырауской области, Алматы и Астаны.

Также работал в должности премьер-министра, государственного секретаря РК, министром обороны.

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