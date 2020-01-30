Назначен посол Казахстана в России

Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - Назначен чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации, передает Kazakhstan Today.

Распоряжением главы государства Ермек Кошербаев освобожден от должности заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан.

"Указами главы государства: Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации; чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Малайзии Иманбаев Болат Бариевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству; чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации Бакаев Алибек Асетович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству", - сообщила пресс-служба Акорды.





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