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Назначен посол Казахстана в России

29.01.2020, 12:36 10855
Алматы. 29 января. Kazakhstan Today - Назначен чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации, передает Kazakhstan Today.
 
Распоряжением главы государства Ермек Кошербаев освобожден от должности заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан.
 
"Указами главы государства: Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации; чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Малайзии Иманбаев Болат Бариевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Бруней-Даруссаламе по совместительству; чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации Бакаев Алибек Асетович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству", - сообщила пресс-служба Акорды.

Как сообщалось ранее, ранее занимавший должность посла Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов вышел на пенсию.
 

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