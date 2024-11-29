Путин не исключает возвращения Армении к полноформатному участию в ОДКБ

Президент РФ подчеркнул, что у России достаточно сил, чтобы помочь партнерам по ОДКБ при необходимости

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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Астане заявил, что не будет просить военной помощи блока ОДКБ в случае ударов дальнобойными ракетами по России.





Нужно быть реалистами. Что могут другие страны - участницы ОДКБ сделать в случае ударов американскими ракетами ATACMS?" - сказал президент РФ.





Путин добавил, что даже сейчас у России достаточно сил, чтобы помочь партнерам по ОДКБ при необходимости.





При этом он выразил уверенность, что все члены блока готовы исполнять свои обязательства в полной мере.



