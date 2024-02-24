23.02.2024, 09:56 11181
Армения заморозила участие в ОДКБ
В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан
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Париж. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, поэтому Ереван заморозил свое участие в организации (ОДКБ). Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, сообщает РИА Новости.
По нашему мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021-2022 годах, и это не могло остаться незамеченным нами. Мы заморозили наше участие в этом договоре. Посмотрим, что будет дальше", - сказал он в интервью телеканалу France24.
Ереван неоднократно обвинял ОДКБ и Москву в невыполнении своих обязательств. В январе секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что у республики "нет никаких ожиданий" от Организации Договора о коллективной безопасности, так как от нее не поступило "адекватной реакции" в сентябре 2022 года в момент "широкомасштабного нападения".
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался участвовать в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября.
В состав ОДКБ входят шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
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20.02.2024, 19:48 25666
Беларуси война не нужна, но к ней надо быть готовыми - Лукашенко
Он заявил об этом на расширенном совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности
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Минск. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларуси война не нужна, но к ней надо быть готовыми и ментально, и стратегически, сообщает БЕЛТА.
Нам война не нужна, поэтому мы должны быть к ней готовы и ментально, и стратегически. Что касается осознания серьезности момента. Отбросим все иллюзии о возможности дипломатического урегулирования глобального конфликта. Не в силах снять напряжение и международное право", - подчеркнул Александр Лукашенко.
По его словам, установки коллективного Запада просты - тех, кто не с ними, будут брать силой.
Авторитет же международных организаций окончательно дискредитирован. Площадки некоторых из них откровенно используются для обслуживания интересов конкретных стран. И Беларусь не в их числе", - сказал президент Беларуси.
14.02.2024, 10:45 56691
В Иране произошел взрыв на главной газопроводной линии
Подача газа из Боруджена в другие области Ирана прекратилась
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Взрыв произошел на главной линии газопровода в центре Ирана, в городе Боруджен, вслед за этим вспыхнул пожар, информация о пострадавших не поступала, сообщает РИА Новости.
Ужасный звук взрыва и пожар, вызванный им, произошел на главной газопроводной линии страны (линия 65) между перевалом Халвай и шоссе Бельдаджи в городе Боруджен, о пострадавших пока не сообщалось", - сообщило иранское информационное агентство Mehr со ссылкой на пожарные службы республики.
Мэр города Боруджен Фатах Кареми отметил, что пожар будет продолжаться до тех пор, "пока в трубе полностью не сгорит оставшийся объем газа". По его словам, сейчас подача газа из Боруджена в другие области Ирана прекратилась, на месте пожара находятся спасательные и пожарные бригады.
11.02.2024, 09:43 76476
Во Франции вандалы облили супом картину Клода Моне
Фото: ripostealimentaire
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Париж. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Во французском Музее изящных искусств в Лионе экоактивисты движения "Продовольственный ответ" облили супом картину Клода Моне "Весна", сообщает Радио Sputnik.
Сообщается, что шедевр был защищен стеклом, в ближайшее время состояние полотна должен проверить эксперт.
Представители движения опубликовали в соцсетях комментарий, отметив, что таким образом пытались "предупредить о надвигающемся климатическом и социальном кризисе".
Ранее сообщалось, что вандалы залили супом "Мону Лизу" в Лувре. Тогда вандалы утверждали, что акция с "Моной Лизой" - начало кампании гражданского сопротивления, которая несет в себе четкое требование, выгодное для всех.
В Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай. В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы, на территории сакских курганов, устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм.
В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма. Депутаты предложили увеличить штрафы за вандализм.
07.02.2024, 17:35 98406
Взрывы прогремели в Пакистане: погибли 24 человека
В Пакистане в преддверии выборов в парламент участились случаи насилия
Фото: en.trend.az
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Исламабад. 7 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В результате двух взрывов Пакистане погибли как минимум 24 человека.
По меньшей мере 24 человека погибли и еще 50 получили ранения в среду в результате двух взрывов, направленных против кандидатов на выборах в Белуджистане, всего за день до всеобщих выборов в Пакистане", - информирует местный телеканал Geo.
Как сообщалось ранее, в Пакистане в преддверии выборов в парламент участились случаи насилия. Вооруженному нападению подвергся кандидат на выборах от Пакистанской народной партии Сайед Зульфикар Али Шах, сообщает ТАСС.
5 февраля в результате нападения боевиков на полицейский участок на северо-западе Пакистана погибли 10 полицейских. 31 января в провинции Хайбер-Пахтунхва был застрелен независимый кандидат Рехан Зеб Хан. По решению властей к обеспечению безопасности при проведении голосования на выборах в парламент привлечены вооруженные силы.
8 февраля в стране пройдут выборы в Национальное собрание и провинциальные законодательные институты. Наиболее перспективными политическими объединениями являются Пакистанская мусульманская лига (фракция Наваза) и Пакистанская народная партия.
01.02.2024, 13:34 140601
Неизвестный облил кислотой девять человек в Лондоне
Преступник скрылся с места происшествия, в его поисках задействован полицейский вертолет
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Лондон. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Лондона разыскивает неизвестного, который напал на женщину с двумя детьми и облил кислотой их и еще несколько человек.
Всего пострадали 9 человек, в их числе - трое полицейских и трое прохожих, которые пришли на помощь женщине. Все пострадавшие попали в больницу.
По словам очевидцев, нападавший сначала спорил о чем-то с женщиной в машине, потом плеснул ей в лицо кислотой, а затем выкинул из машины одного из детей. На помощь женщине пришли прохожие, на которых тоже попали брызги кислоты.
Преступник скрылся с места происшествия. В его поисках задействован полицейский вертолет, сообщает Sky News.
29.01.2024, 08:55 156436
Вандалы залили супом "Мону Лизу" в Лувре
Картина не пострадала
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Париж. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - "Экоактивисты" в Лувре облили "Мону Лизу" Леонардо да Винчи супом, сообщает РБК.
Участники акции - члены группы "Продовольственный ответ". Это "французская кампания гражданского сопротивления, целью которой является радикальное изменение общества на климатическом и социальном уровне", сообщило AFP со ссылкой на пресс-релиз, который агентству направили представители движения.
По их словам, акция с "Моной Лизой" - "начало кампании гражданского сопротивления, которая несет в себе четкое требование, выгодное для всех (...) - интеграция продуктов питания в общую систему социального обеспечения".
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы, на территории сакских курганов, устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм.
В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма. Депутаты предложили увеличить штрафы за вандализм.
27.01.2024, 20:16 164816
Французские фермеры намерены организовать полную блокаду Парижа
Блокада начнется в ночь на понедельник
Фото: unsplash.com
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Париж. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs намерен организовать полную блокаду Парижа и его пригорода, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров, заявил представитель организации Максим Бюизар.
Мы решили изменить наши методы и организовать блокаду Парижа и "малой короны" Парижа (...) Идея заключается в том, чтобы ни один грузовик не мог снабжать столицу", - цитирует его РИА Новости.
По словам Бюизара, блокада начнется в ночь на понедельник, фермеры намерены держать под контролем ведущие в город дороги "сколько необходимо", чтобы там почувствовалась нехватка продукции.
Это будет не 12 или 15-часовая операция, как раньше, а акция продолжительностью по меньшей мере в пять дней, которая позволит дать понять жителям Парижа, что они нуждаются в фермерах, чтобы жить, и что столица не обеспечивает сама себя. Ей необходимы сельскохозяйственные территории", - заявил он.
Напомним, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и против роста финансовой нагрузки на производство.
Между тем в мае в Алматинской области сельчане и руководители крестьянских хозяйств поднимали вопросы деградации земель, высоких цен на дизельное топливо, нехватки государственных субсидий и другие.
По словам жителя села Нарынколь Райымбекского района Искака Омиралиева, сегодня сельчанам негде пасти скот. При этом собственники близлежащих земель не пускают на свою территорию скот местных жителей, а сами пастбищами не пользуются.
Секретарь партии AMANAT Даулет Карибек подчеркнул, что в Казахстане ведется работа по возврату в госсобственность неиспользуемых и незаконно переданных в частные руки сельскохозяйственных земель. В частности, в Алматинской области в госсобственность возвращено 44 тысячи га земель.
21.01.2024, 15:29 191141
Режим ЧС объявили в месте проведения юношеских Олимпийских игр
Фото: агентство Yonhap
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Сеул. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - На южнокорейскую провинцию Канвондо, которая принимает зимние юношеские Олимпийские игры, обрушился сильный снегопад.
По данным корейского метеорологического управления, в городе Канныне в провинции Канвондо по состоянию на 9 часов вечера выпало около 41,6 сантиметра снега, а в соседнем городе Самчоке - 33,4 сантиметра", - сообщает агентство Yonhap.
В провинции объявлено чрезвычайное положение.
В Канныне пришлось перекрыть более 40 трасс, ведущих в горам, включая гору Сорак.
В горных районах снегопады будут продолжаться. Ожидается, что снежный покров увеличится еще на 10 см, а в некоторых регионах вдоль Восточного моря, по прогнозам, до воскресенья выпадет до 5 см снега", - сказал представитель агентства.
В ответ правительство провинции перешло в режим чрезвычайной ситуации 2-го уровня и приняло необходимые меры для обеспечения безопасности, мобилизовав 5620 должностных лиц и 693 единицы снегоуборочной техники.
Некоторые запланированные мероприятия Олимпиады пришлось сдвинуть из-за непогоды. Организаторы спортивного мероприятия призвали участников проверять официальный сайт на предмет возможных изменений в расписании.
Правительство приложит все усилия, чтобы Олимпиада прошла без сучка и задоринки", - заявил губернатор Канвона Ким Чжин Тхэ.
Напомним, четвертые зимние юношеские Олимпийские игры, открытые для спортсменов в возрасте 15-18 лет, стартовали в минувшую пятницу. В соревнованиях принимают участие 1802 спортсмена, представляющие 78 стран. Они соревнуются в 81 соревновании по семи видам спорта и 15 дисциплинам. От Казахстана на юношеской Олимпиаде выступит 41 отечественный атлет. Спортсмены будут защищать честь страны в 9 дисциплинах по пяти видам спорта.
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Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?