Путин пожелал Назарбаеву скорейшего выздоровления

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Президент России Владимир Путин направил телеграмму Первому Президенту РК - Елбасы Нурсултану Назарбаеву, передает Kazakhstan Today.
Владимир Путин направил Нурсултану Назарбаеву телеграмму с выражением поддержки в связи с информацией о его заболевании коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте президента РФ.
Хотел бы искренне, по-дружески поддержать Вас в этот непростой момент. Уверен, что Ваша необыкновенная жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут Вам в короткое время справиться с вирусом. От души желаю Вам полного выздоровления, доброго здоровья на долгие годы", - говорится в телеграмме президента России.
Напомним, вчера стало известно, что тест Нурсултана Назарбаева на коронавирус показал положительный результат.
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