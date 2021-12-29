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Путин пригласил Токаева посетить РФ в начале 2022 года

28.12.2021, 19:17 7611
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 28 ДЕКАБРЯ - Президент России Владимир Путин на полях неформального саммита СНГ провел отдельную встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Касым-Жомарт Токаев, в частности, затронул в ходе беседы вопросы образования. По его словам, Казахстану нужны технические специалисты и образование можно было бы получить в филиалах ведущих российских вузов, сообщает РИА Новости.
 

Конечно, вопросы, которые вы сейчас затронули, являются чрезвычайно важными. И образование, и энергетика, цифровизация. Ну это прямо ключевые вещи. Поэтому, конечно, если бы вы нашли время где-то в начале года, мы были бы очень рады вас видеть", - сказал Путин.

 

Хорошо. Спасибо, Владимир Владимирович", - сказал Токаев.

 
Ранее в Константиновском дворце Санкт-Петербурга состоялась встреча Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным.
 
23 декабря, в ходе 17-й Большой ежегодной пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин поблагодарил власти Казахстана за поддержку русского языка в республике.
 

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Поправки по вопросам залоговой политики банков принял парламент

29.12.2021, 15:39 1466
НУР-СУЛТАН . 29 ДЕКАБРЯ - С изменениями, внесенными сенатом парламента в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления, совершенствования залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства" согласились депутаты мажилиса парламента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Законопроект направлен на совершенствование налогового, бюджетного законодательства и залоговой политики банков второго уровня, регулирование оценочной деятельности и исполнительного производства, сообщает Kursiv.kz.
 

Законопроект возвращен сенатом парламента 23 декабря 2021 года. Всего внесены 24 поправки, из них 15 поправок касательно алкогольной продукции вносятся в связи с переносом срока введения в действие технического регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции с 1 января 2022 года на 1 января 2024 года. Также здесь шесть поправок редакционно-уточняющего характера и три поправки по юридической технике. Внесенные сенатом поправки не меняют концептуальных положений законопроекта", - сказал член комитета по финансам и бюджету мажилиса Данияр Алимбаев.

 
С учетом вышеизложенного профильный комитет предложил согласиться с изменениями и дополнениями сената парламента по проекту закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления, совершенствования залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства".
 
Кроме того, в законе "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам технического регулирования, предпринимательства, совершенствования системы государственного управления и платежей" переносятся сроки введения действия норм, имеющих отсылочные положения на технический регламент, с 2022 года на 2024 год.
 
 

Токаев провел встречу с Путиным

29.12.2021, 08:38 3256
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 29 ДЕКАБРЯ - На полях неформального саммита СНГ глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Собеседники обсудили различные аспекты стратегического партнерства Казахстана и России. Лидеры государств высказали удовлетворение развитием торгово-экономических отношений двух стран, а также отметили необходимость укрепления взаимодействия в образовании, цифровизации, энергетике и других сферах.
 

Очень важный момент - это соглашение в области образования. Филиалы ведущих российских вузов - знаменитые МФТИ, Московский государственный технический университет имени Баумана, нам нужно там готовить специалистов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 

Напомним, ранее в Константиновском дворце Санкт-Петербурга состоялась встреча Первого Президента республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с президентом России
 

Президент РК поблагодарил президента РФ за оказанную помощь во время пандемии

28.12.2021, 20:47 6521
Президент РК поблагодарил президента РФ за оказанную помощь во время пандемии
Фото: Акорда
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 28 ДЕКАБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе мероприятия руководители стран СНГ подвели итоги взаимодействия в 2021 году, обсудили общие планы по укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества на предстоящий период, а также реализацию совместных проектов, в том числе в экономической и культурно-гуманитарной сферах, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Главы государств рассмотрели меры по наращиванию взаимной торговли, обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня, а также обсудили совместные действия по преодолению последствий пандемии и обеспечению биологической безопасности.
 
Президент Казахстана выразил признательность российской стороне за рассмотрение на встрече актуальной темы по обеспечению биологической безопасности и напомнил, что в рамках ОДКБ было подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве в этой сфере.
 
Глава государства поблагодарил президента России Владимира Путина за оказанную помощь во время пандемии.
 

Хотел бы выразить признательность за помощь Казахстану в самый трудный период времени. Действительно, на основе российской технологии "Спутник V" мы смогли наладить совместное производство в Караганде во исполнение нашей общей договоренности. Вакцина "Спутник V", можно сказать, сыграла решающую роль в том, чтобы остановить наступление COVID-19", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент подчеркнул готовность Казахстана к дальнейшему развитию многопланового сотрудничества в рамках СНГ в ходе предстоящего председательства нашей страны в Содружестве.
 
Ранее президент России Владимир Путин на полях неформального саммита СНГ провел отдельную встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
 
Также в Константиновском дворце Санкт-Петербурга состоялась встреча Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным. 
 
23 декабря, в ходе 17-й Большой ежегодной пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин поблагодарил власти Казахстана за поддержку русского языка в республике. 
 

Путин поблагодарил Назарбаева за вклад в создание ЕАЭС

28.12.2021, 17:07 8826
Путин поблагодарил Назарбаева за вклад в создание ЕАЭС
Фото: elbasy.kz

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 28 ДЕКАБРЯ - В Константиновском дворце Санкт-Петербурга состоялась встреча Первого Президента республики Казахстан Нурсултана Назарбаева с президентом России Владимиром Путиным, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по наиболее важным вопросам региональной и международной повестки дня, сообщает сайт Елбасы.

Назарбаев поблагодарил президента России за приглашение принять участие в неформальном саммите лидеров стран-участниц СНГ в качестве почетного председателя ВЕЭС.

"Как почетный председатель, я буду участвовать сегодня в неформальной встрече. Я один из немногих свидетелей того исторического события, которое привело к созданию СНГ в Алматы в декабре 1991 года. Я хорошо помню, как это происходило", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Он также отметил важность дальнейшего развития ЕАЭС, подчеркнув эффективность и актуальность этого интеграционного объединения.

"ЕАЭС состоялся, и многие в этом убеждаются. Несмотря на пандемию, объем торговли только между Казахстаном и Россией составляет 24 миллиарда (долларов.- Прим. KAZAKHSTAN TODAY). Это рекорд за все годы. Наша задача – развивать ЕАЭС дальше, принимать ассоциированных членов и наблюдателей. И доказывать новым участникам, что это выгодно. Ведь это объединение, работающее на основе консенсуса, не ущемляет права и интересы всех его членов", - сказал Нурсултан Назарбаев.

Владимир Путин отметил личный вклад Первого Президента Казахстана в создание ЕАЭС и дальнейшее развитие экономической интеграции на евразийском континенте.

"Сейчас в очень сложных условиях пандемии, снижения уровня производства во всем мире те механизмы и инструменты, которые мы в свое время отработали вместе с вами, работают эффективно. Достаточно сказать, что во взаимоотношениях с Казахстаном мы в 2020 году, в самом сложном году пандемии, не допустили серьезного спада экономики. А за первые девять месяцев текущего года рост составил свыше 30 процентов. И это, конечно, очень серьезный результат нашей совместной деятельности с действующим руководством Казахстана", - сказал российский президент.

Он поблагодарил Назарбаева за инициативу создания ЕАЭС и участие в ее реализации, а также поздравил Елбасы и весь Казахстан с приближающимися праздниками.

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Токаев прибыл в Санкт-Петербург

28.12.2021, 14:07 10046
Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Фото: facebook/Берік Уaли
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 28 ДЕКАБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Санкт-Петербург для участия в традиционной неформальной встрече глав государств стран-участников Содружества Независимых Государств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе встречи лидеры СНГ обсудят итоги проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспективы развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности Организации. Также планируется рассмотрение актуальных вопросов международной и региональной повестки дня", - сообщил пресс-секретарь президента РК Берик Уали.

 
Напомним, по инициативе Владимира Путина 28 декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей стран - участниц Содружества Независимых Государств

В мероприятии примут участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев. 
 

В Санкт-Петербурге состоится неформальная встреча лидеров стран-участниц СНГ

28.12.2021, 08:35 11811
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 28 ДЕКАБРЯ - В Санкт-Петербурге состоится неформальная встреча лидеров стран-участниц СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Первый Президент Казахстана Н. А. Назарбаев по приглашению президента Российской Федерации прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ", - сообщил в Twitter советник - пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай.

 
Напомним, по инициативе Владимира Путина 28 декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств - участников Содружества Независимых Государств.
 
В мероприятии примут участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.
 
Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, встреча пройдет в формате свободной дискуссии, без фиксированной повестки дня. По традиции лидеры стран Содружества подведут итоги работы организации в текущем году и определят основные задачи на перспективу.
 

Страны-гаранты Астанинского процесса по Сирии приняли совместное заявление по итогам встречи

22.12.2021, 18:33 28181
НУР-СУЛТАН. 22 ДЕКАБРЯ - Страны - гаранты Астанинского процесса приняли совместное заявление по итогам 17-й международной встречи по Сирии в астанинском формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает ТАСС, стороны в своем заявлении вновь отметили закрепленную в итоговом заявлении саммита 1 июля 2020 года договоренность провести следующую трехстороннюю встречу на высшем уровне в Исламской Республике Иран, как только позволят условия.
 
Кроме того, стороны подтвердили намерение организовать очередную министерскую встречу в астанинском формате, а также провести на уровне представителей стран 18-ю международную встречу по Сирии в Нур-Султане в первой половине 2022 года с учетом санитарно-эпидемической обстановки.
 
Борьба с терроризмом
 
Согласно итогам встречи, РФ, Иран и Турция осудили рост террористической активности в различных частях Сирии, которая приводит к жертвам среди мирных жителей, в том числе нападения на объекты гражданской инфраструктуры. В этой связи страны - гаранты астанинского формата подтвердили необходимость сотрудничества в целях окончательной ликвидации всех террористических группировок в стране.
 
Кроме того, рассмотрели ситуацию в идлибской зоне деэскалации, договорились прилагать дальнейшие усилия для улучшения гуманитарной ситуации в ней и вокруг нее. Была подчеркнута необходимость поддержания спокойствия на земле путем полного выполнения всех имеющихся соглашений по Идлибу, информирует источник.
 

Высказали серьезную обеспокоенность усилением присутствия и террористической активности группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (одно из названий запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра") и других аффилированных с ней террористических организаций, признанных таковыми Советом Безопасности ООН, которые угрожают мирным жителям внутри идлибской зоны деэскалации и за ее пределами", - указали страны-гаранты.

 
Гуманитарная обстановка в Сирии
 
Завершая встречу, РФ, Иран и Турция отвергли односторонние санкции в адрес Сирии, а также выразили серьезную озабоченность в связи с гуманитарной ситуацией и влиянием пандемии коронавируса, которая осложняет социально-экономическую обстановку в стране.
 

В целях поддержки улучшения гуманитарной ситуации в Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь Сирии через реализацию проектов раннего восстановления и повышения устойчивости, включая восстановление объектов базовой инфраструктуры - объектов водо- и электроснабжения, школ, больниц, а также по гуманитарному разминированию в соответствии с нормами международного гуманитарного права", - указали страны - гаранты астанинского формата в своем заявлении.

 
Как отмечается в совместном заявлении, стороны также выступили с осуждением продолжающихся военных нападений Израиля в Сирии, которые "нарушают международное право и международное гуманитарное право, суверенитет Сирии и соседних стран, угрожают стабильности и безопасности в регионе, и призвали их прекратить".
 

Подчеркнули, что использование Израилем гражданских самолетов в качестве прикрытия для агрессии на сирийской территории является грубым нарушением международных правил и подвергает опасности жизни мирных граждан", - говорится в документе.

 
Женевская повестка
 
Также страны-гаранты подчеркнули важную роль сирийского конституционного комитета в Женеве и выразили решимость оказывать ему поддержу путем взаимодействия между сирийскими сторонами и спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном. 
 
Стороны отметили созыв шестого заседания редакционной комиссии сирийского конституционного комитета в Женеве 18-22 октября и призвали к скорейшему проведению седьмого заседания при конструктивном подходе сирийских сторон, отмечается в заявлении.
 

Высказали убежденность, что в своей работе комитет должен соблюдать круг полномочий и основные правила процедуры, с тем чтобы комитет мог осуществить свой мандат по подготовке и разработке конституционной реформы, подлежащей всенародному одобрению, и добиться прогресса в своей деятельности, руководствоваться стремлением к компромиссу и конструктивному взаимодействию без иностранного вмешательства и навязывания сроков извне в целях достижения общего согласия его членов", - заявили страны-гаранты.

 
Возвращение беженцев
 
Стороны также подчеркнули необходимость содействия безопасному, достойному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в места их проживания в Сирии, обеспечению их права на возвращение и права на поддержку. 

В этой связи [они] призвали международное сообщество оказывать необходимую помощь сирийским беженцам и ВПЛ и подтвердили готовность продолжать взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, включая Управление Верховного комиссара по делам беженцев и другие специализированные международные организации", - отмечается в документе.

 
РФ, Иран и Турция приветствовали состоявшийся 16 декабря 2021 года обмен пленными между сторонами и отметили, что данная операция подтвердила решимость стран-гарантов активизировать и расширять взаимодействие в рамках рабочей группы. Стороны сошлись во мнении относительно необходимости наращивания масштабов будущих операций по освобождению задержанных лиц, а также расширения деятельности рабочей группы за счет рассмотрения вопросов передачи тел погибших и установления личностей пропавших без вести, говорится в заявлении.

Напомним, что в Нур-Султане завершилась очередная встреча в рамках Астанинского процесса по Сирии. Как заявил журналистам в рамках встречи спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Россия обеспокоена действиями террористических группировок в Сирии, которые активизировались почти по всей стране.

Как сообщалось ранее, объем средств, необходимых для социально-экономического восстановления Сирии, оценивается в $600-800 млрд, заявил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в ходе 17 международной встречи по Сирии в Астанинском формате.


 

Сирии необходимо $600-800 млрд для экономического восстановления - Лаврентьев

21.12.2021, 18:10 42471
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - Объем средств, необходимых для социально-экономического восстановления Сирии, оценивается в $600-800 млрд, заявил специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев в ходе 17 международной встречи по Сирии в Астанинском формате, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Страна лежит в руинах. По некоторым оценкам, это $600 млрд, по другим - $800, а может и гораздо больше. У сирийского правительства после 11 лет вооруженного противостояния с террористами финансовые ресурсы достаточно исчерпаны. Без действенной помощи со стороны мирового сообщества справиться с этой ситуацией будет очень тяжело", - цитирует спецпредставителя президента РФ по Сирии ТАСС.

 
Лаврентьев также выразил надежду, что проекты по поставкам газа по трубопроводу из Египта в Ливан через сирийскую территорию и электроэнергии из Иордании в Ливан через Сирию будут реализованы.
 
Напомним, в Нур-Султане проходит очередная встреча в рамках Астанинского формата по Сирии.
 
Как сообщалось ранее, Лаврентьев заявил журналистам в рамках встречи, что Россия обеспокоена действиями террористических группировок в Сирии, которые активизировались почти по всей стране.
 

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