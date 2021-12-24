Путин поблагодарил власти Казахстана за внимательное отношение к русскому языку

МОСКВА. 23 ДЕКАБРЯ - В ходе 17-й Большой ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимира Путина поблагодарил власти Казахстана за поддержку русского языка в республике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
У нас очень глубокие гуманитарные связи. Я очень благодарен руководству Казахстана за внимательное отношение к поддержанию и развитию русского языка. Вы сами знаете, сколько людей в Казахстане изучает русский язык. Это русскоговорящая страна в полном смысле этого слова. Увеличивается количество и школ с изучением русского языка, и филиалов высших учебных заведений", - сказал президент России.
Также в ходе пресс-конференции Владимир Путин подчеркнул, что Казахстан должен не просто быть площадкой для запуска ракет, но и принимать более широкое участие в ракетно-космической отрасли. Путин добавил, что варианты расширения сотрудничества с Нур-Султаном уже рассматриваются.
Президент РФ выразил надежду, что уровень сотрудничества между странами сохранится.