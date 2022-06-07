Референдум-2022: озвучены результаты exit poll

НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Озвучены результаты экзитполов референдума по поправкам в Конституцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Опрос проводился на выходе из избирательных участков. Респондентам задавался вопрос: "Вы проголосовали за или против поправок в Конституцию?"

По данным института "Когамдык пікір", 74,8% респондентов ответили, что проголосовали за поправки в Конституцию, 25,2% респондентов - против. Явка составила 70,1%.

Опрос института комплексных социальных исследований "СОЦИС-А": за поправки - 76,7%, против - 23,3%. Явка составила 67,5%.

По информации Института демократии, 79,4% - за, 20,6% - против. Явка составила 66,3%.

5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. За его ходом наблюдали 272 представителя 25 стран и 11 международных организаций.

По предварительным данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, явка граждан к 22.00 составила 68,44% от общего числа граждан, включенных в списки.

Всего по стране в списки граждан, имеющих право на участие в референдуме, включены 11 734 642 человека. Бюллетени получили 8 030 739 граждан.

Явка граждан по регионам на 22:00 времени столицы 5 июня 2022 года:

по Акмолинской области - 73,81%

по Актюбинской области - 58,06%

по Алматинской области - 72,83%

по Атырауской области - 67,68%

по Западно-Казахстанской области - 69,37%

по Жамбылской области - 69,59 %

по Карагандинской области - 77,39%

по Костанайской области - 72,28%

по Кызылординской области - 79,89%

по Мангистауской области - 61,19%

по Павлодарской области - 75,53%

по Северо-Казахстанской области - 75,49%

по Туркестанский области - 80,66%

по Восточно-Казахстанской области - 77,49%

по Нур-Султану - 57,06%

по Алматы - 33,30%

по Шымкенту - 72,53%

В 20.00 5 июня явка избирателей составляла 67,65%.





В 06.00 по времени Нур-Султана закрылись участки для голосования в Вашингтоне, Нью-Йорке и Оттаве, завершивших таких образом голосование на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, сообщает Telegram-канал МИД РК.

По данным Министерства иностранных дел РК, явка на 65 избирательных участках за рубежом составила 72,95%.

Напомним, в середине марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления.

В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в Основной закон.

Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов.

На проведение референдума из республиканского бюджета было выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге.



