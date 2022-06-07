Референдум-2022: озвучены результаты exit poll

Опрос проводился на выходе из избирательных участков. Респондентам задавался вопрос: "Вы проголосовали за или против поправок в Конституцию?"
По данным института "Когамдык пікір", 74,8% респондентов ответили, что проголосовали за поправки в Конституцию, 25,2% респондентов - против. Явка составила 70,1%.
Опрос института комплексных социальных исследований "СОЦИС-А": за поправки - 76,7%, против - 23,3%. Явка составила 67,5%.
По информации Института демократии, 79,4% - за, 20,6% - против. Явка составила 66,3%.
5 июня в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. За его ходом наблюдали 272 представителя 25 стран и 11 международных организаций.
По предварительным данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, явка граждан к 22.00 составила 68,44% от общего числа граждан, включенных в списки.
Всего по стране в списки граждан, имеющих право на участие в референдуме, включены 11 734 642 человека. Бюллетени получили 8 030 739 граждан.
Явка граждан по регионам на 22:00 времени столицы 5 июня 2022 года:
по Акмолинской области - 73,81%
по Актюбинской области - 58,06%
по Алматинской области - 72,83%
по Атырауской области - 67,68%
по Западно-Казахстанской области - 69,37%
по Жамбылской области - 69,59 %
по Карагандинской области - 77,39%
по Костанайской области - 72,28%
по Кызылординской области - 79,89%
по Мангистауской области - 61,19%
по Павлодарской области - 75,53%
по Северо-Казахстанской области - 75,49%
по Туркестанский области - 80,66%
по Восточно-Казахстанской области - 77,49%
по Нур-Султану - 57,06%
по Алматы - 33,30%
по Шымкенту - 72,53%
В 20.00 5 июня явка избирателей составляла 67,65%.
В 06.00 по времени Нур-Султана закрылись участки для голосования в Вашингтоне, Нью-Йорке и Оттаве, завершивших таких образом голосование на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, сообщает Telegram-канал МИД РК.
По данным Министерства иностранных дел РК, явка на 65 избирательных участках за рубежом составила 72,95%.
Напомним, в середине марта президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана представил программу комплексной модернизации политической системы страны. Он высказался о необходимости усиления роли парламента страны и переходе от суперпрезидентской к президентской форме правления.
В апреле глава государства заявил, что для реализации политических инициатив, изложенных в послании, необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию. Он предложил провести референдум по поправкам в Основной закон.
Поправки призваны закрепить окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным парламентом и подотчетным правительством. Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов.
На проведение референдума из республиканского бюджета было выделено 16 миллиардов 460 миллионов тенге.
Что изменится в Конституции, если большинство граждан проголосуют за поправки.