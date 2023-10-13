12.10.2023, 13:49 12361
Россия передаст странам СНГ списки нежелательных НПО и российских иноагентов
В список войдут 110 нежелательных в России зарубежных НПО
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Москва. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Перечень нежелательных в России зарубежных неправительственных организаций и реестр иноагентов пообещал передать партнерам по межпарламентской Ассамблее СНГ председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
Передадим партнерам из стран СНГ перечень 110 нежелательных в России зарубежных НПО, представляющих угрозу безопасности нашего государства", - цитирует Пискарева Interfax.
Он подчеркнул, что приоритетной задачей парламентариев стран Содружества является совместное противодействие попыткам иностранного вмешательства.
С учетом общности угроз на евразийском пространстве, переданные нами сведения могут способствовать пресечению работы зарубежных спецслужб по дестабилизации обстановки в каждом отдельном государстве СНГ, в том числе в ходе выборов", - отметил Пискарев.
По его мнению, информация о тех, кто отстаивает в России чужие иностранные интересы, также может быть интересна соседям РФ.
Документы будут переданы в ходе открывающейся 12 октября в Петербурге конференции "Защита электорального суверенитета государств - участников МПА СНГ".
Мероприятие пройдет в рамках подготовки к мониторинговым кампаниям по наблюдению за единым днем голосования в Беларуси и президентскими выборами в России в 2024 году.
Напомним, Минфин РК опубликовал список лиц, получающих финансирование из-за рубежа, в который вошли 240 физлиц и организаций, в том числе известные журналисты, общественники и НПО.
Казахстанский блогер, активист и антифашист Альжан Исмагулов в интервью SputnikLive заявил, что казахстанские СМИ в основном "забиты" иностранными агентами влияния.
Позже публикацию списка прокомментировал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев.
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07.10.2023, 20:52 72346
Токаев провел переговоры с Путиным
Фото: Акорда
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Москва. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Акорды.
После участия в церемонии открытия транзита российского газа в Узбекистан через территорию нашей страны президенты Казахстана и России провели переговоры.
В ходе встречи лидеры обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства двух стран, а также подчеркнули важность продолжения тесного взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, транспортно-логистической и других сферах.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахстанско-российские отношения, опирающиеся на многовековые традиции дружбы и добрососедства, развиваются по восходящей.
Что касается сотрудничества между нашими государствами, то оно развивается успешно, является многоплановым. Прежде всего, это сотрудничество, которое носит стратегический характер и характер союзнических взаимоотношений между нашими государствами в самых различных сферах. Сегодня мы стали участниками запуска большого проекта. Действительно, может быть, по цифрам он не столь большой, но проделана большая работа в течение короткого периода времени. Конечно, это будет иметь большое символическое значение и в будущем", - сказал глава государства.
В свою очередь Владимир Путин отметил высокий уровень двусторонних связей и необходимость их дальнейшего укрепления.
Ваш приезд в Москву - знаковая вещь. Я Вам благодарен за это, а также за то, что сделали проект, который сегодня представили. Он достаточно скромный, на мой взгляд, но это первый и очень важный шаг к сотрудничеству в сфере энергетики в регионе в целом. У нас огромный объем совместной работы. По всем направлениям ситуация развивается весьма позитивно. Я хочу Вас за это поблагодарить", - подчеркнул президент России.
В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил Владимира Путина с днем рождения, отметив его личный вклад в углубление стратегического партнерства Казахстана и России, а также многоплановых интеграционных связей на евразийском пространстве.
07.10.2023, 10:30 80186
В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов на должности акимов районов и городов областного значения
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Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане завершилось выдвижение кандидатов на должности акимов районов и городов областного значения. В ходе заседания Центральной избирательной комиссии были рассмотрены итоги выдвижения кандидатов в акимы 45 пилотных районов и городов областного значения.
Напомним, выборы акимов пилотных районов и городов областного значения назначены на 5 ноября 2023 года. В 18.00 5 октября завершилось выдвижение кандидатов.
Как сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Константин Петров, всего в ходе избирательной кампании было выдвинуто 249 кандидатов. Из них 36,24% - политическими партиями, 63,86% - путем самовыдвижения.
Наибольшая конкуренция - по 9 претендентов на место, в области Абай (город Курчатов), Жамбылской области (Жуалынский район), в области Жетісу (Кербулакский район), в Туркестанской области (Байдибекский район). Самая наименьшая - 3 претендента на место, в Акмолинской области (Жаксынский район), Атырауской области (Исатайский район), в Западно-Казахстанской области (Каратобинский район), в Костанайской области (Алтынсаринский, Денисовский, Карабалыкский районы).
В процессе выдвижения проявили активность все 7 зарегистрированных политических партий: ДПК "Ак жол", AMANAT, НДПП "Ауыл", Байтақ, ОСДП, НПК, Respublica.
Средний возраст выдвинувшихся кандидатов составляет 47 лет. Наибольшее количество кандидатов в возрасте от 35 до 55 лет - 68,27%. Самый возрастной претендент в Кзылкогинском районе Атырауской области - 62 года, самой молодой в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области - 27 лет.
Большинство кандидатов - мужчины. При этом выдвинуты 13 женщин.
63,05% кандидатов являются госслужащими; 9,64% - работники бюджетной сферы, 14,86% - заняты в коммерческих структурах; 0,8% - работают в политических партиях и НПО, 6,83% - временно не работающие, 4,82% - представляют другие группы занятости.
При этом 21,69% выдвинутых кандидатов - экономисты, 19,28% - юристы, 14,46% - преподаватели, 13,6% - инженеры, 9,64% - имеют сельскохозяйственное образование и 21,28% - представители других специальностей.
В настоящее время проходит регистрация кандидатов в акимы, которая продлится до 18.00 10 октября текущего года.
05.10.2023, 10:55 112351
Парламент РК ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда
Учредителями фонда являются пять государств - членов ОТГ
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Астана. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента РК на пленарном заседании одобрили проект закона Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда".
По данным сената, целью соглашения является создание Тюркского инвестиционного фонда в форме международной финансовой организации, направленной на содействие экономическому развитию государств - членов Организации тюркских государств (ОТГ) путем наращивания внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности.
Соглашение о создании фонда было подписано в рамках чрезвычайного саммита глав государств - членов ОТГ 16 марта 2023 года в Анкаре.
Учредителями фонда являются 5 государств - членов ОТГ - Республика Казахстан, Азербайджанская Республика, Республика Турция, Республика Узбекистан и Кыргызская Республика. Структура фонда состоит из президента, совета управляющих, совета директоров, генерального директора и сотрудников.
Каждый член фонда имеет равные права голоса. Штаб-квартира фонда находится в Стамбуле.
Фонд будет выполнять следующие функции: финансирование проектов, в частности проектов малых и средних предприятий, поддержка создания и модернизации физической и цифровой инфраструктуры, поддержка проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес, включая промышленное производство, транспорт, сельское хозяйство, туризм и "зеленую" экономику.
Уставной капитал фонда делится на оплаченные акции с общей номинальной стоимостью $350 млн, а также привлекаемые акции с номинальной стоимостью $150 млн. На каждое государство - члена фонда приходится по $70 млн оплаченных акций.
Ратификация соглашения позволит Республике Казахстан получить финансирование проектов в приоритетных секторах экономики, особенно в развитии малого и среднего предпринимательства, а также укрепить торгово-экономическое сотрудничество в рамках региона ОТГ, отметили в сенате.
Дополнено 05.10.2023, 11.55
В кулуарах сената вице-министр национальной экономики Республики Казахстан прокомментировал ратификацию соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда.
Определен график внесения взносов от соответствующих стран. Все страны-участницы имеют равные голоса и равные капиталовложения. На сегодня, определен вклад стартового капитала в размере 70 млн долларов от каждой страны", - сообщил Абзал Абдикаримов.
По его слова, первоначальный взнос составляет 5 млн долларов.
Вице-министр подчеркнул, что Тюркский инвестиционный фонд - это первая международная финансовая организация тюркских государств.
Это многосторонний фонд, то есть участвуют пять стран и решения будут приниматься коллегиально", - добавил он.
02.10.2023, 18:54 151696
Токаев и Эрдоган обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества
Фото: Акорда
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Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе беседы лидеры подтвердили приверженность дальнейшему укреплению расширенного стратегического партнерства между двумя странами, основанному на взаимной поддержке и доверии.
Главы государств обсудили перспективы углубления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также рассмотрели актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Президенты Казахстана и Турции обменялись мнениями о ходе подготовки к X саммиту Организации тюркских государств, который пройдет в ноябре текущего года в Астане. По мнению Касым-Жомарта Токаева, проведение встречи станет важным шагом на пути развития отношений между тюркскими странами.
29.09.2023, 16:39 208951
Токаев о кризисе вокруг Украины: Сторонам необходимо приступить к реальным переговорам
Фото: Акорда
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Берлин. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана принял участие во встрече глав государств Центральной Азии с президентом Германии, сообщает Акорда.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своем выступлении высказал мнение, что кризис вокруг Украины серьезно влияет на европейскую безопасность, а также на безопасность стран Центральной Азии.
В ответ на это Касым-Жомарт Токаев вновь заявил о необходимости мудрой дипломатии, направленной на поиск взаимоприемлемых мирных решений. Он подчеркнул, что сторонам необходимо приступить к реальным переговорам.
В ходе саммита президент Казахстана представил приоритетные направления сотрудничества, на которые можно было бы направить совместные усилия лидеров региона. В первую очередь он остановился на вопросах торгово-экономического взаимодействия, развития новых транзитно-транспортных коридоров, кооперации в сфере энергетики.
Во время встречи большое внимание было уделено изменению климата и водной проблематике. Участники обсудили повестку, связанную с таянием ледников и изменением экологической ситуации в Центральной Азии. По мнению президента Казахстана, для региона очень важен опыт Германии в решении указанных проблем.
Токаев высказался за расширение культурно-гуманитарных связей между странами Центральной Азии и Германией. В частности, он поддержал реализацию совместных научно-образовательных проектов, программ по изучению немецкого языка.
Главы государств также затронули вопросы, связанные с геополитической ситуацией вокруг региона Центральной Азии и Европейского союза. Была рассмотрена текущая ситуация в Афганистане.
Ранее президент Токаев в ходе официального визита в Германию заявил, что Казахстан не является "анти-Россией", но вынужден учитывать санкционные ограничения. Заявления главы государства прокомментировали в МИД России.
29.09.2023, 16:27 209781
Слова Токаева о намерении следовать санкциям прокомментировали в МИД России
Москва не вмешивается в отношения Астаны с третьими странами, но исходит из того, что Россия и Казахстан - стратегические партнеры и союзники
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Москва. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Москва рассчитывает, что позиция президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по санкциям не повлияет на связи с Россией, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Рассчитываем, что будем совместно с казахстанскими партнерами и далее эффективно работать с целью не допустить негативного внешнего воздействия на наши добрососедские связи, включая торгово-экономическую кооперацию, которая является весьма масштабной и приносит большую выгоду обеим странам, полностью отвечает интересам их народов", - приводит сообщение МИД РФ РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что Москва не вмешивается в отношения Астаны с третьими странами, но исходит из того, что Россия и Казахстан - стратегические партнеры и союзники.
Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе официального визита в Германию заявил, что Казахстан не является "анти-Россией", но вынужден учитывать санкционные ограничения.
29.09.2023, 15:09 211651
Президенты Казахстана и Германии обсудили приоритетные направления сотрудничества двух стран
Особое внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей, контактов между научными и образовательными организациями двух стран
Фото: Акорда
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Берлин. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Берлине состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает Акорда.
Стороны рассмотрели ход реализации договоренностей, достигнутых в рамках недавнего визита президента Германии в Казахстан. В частности, речь шла о совместной работе в таких приоритетных направлениях сотрудничества, как энергетика, транзит и логистика, разработка полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, цифровизация, рассказали в пресс-службе президента РК.
Особое внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей, контактов между научными и образовательными организациями двух стран.
Касым-Жомарт Токаев и Франк-Вальтер Штайнмайер условились наращивать совместные усилия для дальнейшего углубления многопланового казахстанско-германского взаимодействия.
28.09.2023, 21:20 226996
Президент Казахстана провел переговоры с федеральным канцлером Германии в расширенном составе
Фото: Акорда
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Берлин. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев выразил признательность федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу за радушный прием и вновь заверил, что Казахстан придает исключительное значение развитию сотрудничества с Германией - ключевым партнером нашей страны в Европейском союзе, сообщает пресс-служба Акорды.
Как отметил глава государства, между Астаной и Берлином поддерживается активный и доверительный политический диалог на всех уровнях, тесное взаимодействие ведется в рамках многосторонних площадок.
Сегодня Германия - один из крупнейших торговых партнеров и ведущих инвесторов в экономику Казахстана. На долю РК приходится порядка 83% всей торговли Германии с Центральной Азией, двусторонний товарооборот по итогам 2022 года вырос на 25%, составив 2,8 млрд долларов.
Глава государства особо подчеркнул имеющийся потенциал дальнейшего укрепления торгово-экономических связей и отметил готовность Казахстана обеспечить все необходимые условия для более широкого присутствия германского бизнеса на казахстанском рынке. Приоритетными направлениями определены сферы нефтегазохимии, редкоземельной металлургической промышленности, "зеленой" энергетики, транспорта и логистики, сельского хозяйства.
В качестве практического шага Касым-Жомарт Токаев предложил создать консорциум по реализации совместных сырьевых проектов при поддержке двусторонней рабочей группы по финансированию проектов с участием частных немецких инвесторов.
Отдельное внимание было уделено укреплению сотрудничества в транзитно-транспортной сфере.
Касым-Жомарт Токаев призвал немецкую сторону использовать потенциал Транскаспийского маршрута, а также принять участие в инфраструктурном развитии каспийских портов Актау и Курык.
Немецкая сторона также была приглашена к налаживанию более тесного взаимодействия по развитию возобновляемых источников энергии, в том числе "зеленого" водорода.
В этом контексте отмечена важность реализуемого совместно с немецко-шведской компанией Svevind Energy проекта по производству "зеленого" водорода в Мангистауской области.
Кроме того, президент обратил внимание немецких коллег на возможности для упрощения визового режима в отношении граждан Казахстана.
В свою очередь федеральный канцлер Олаф Шольц подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с Казахстаном. Канцлер заявил, что полностью поддерживает и впечатлен проводимыми в Казахстане масштабными политическими и социально-экономическими преобразованиями. При этом он подчеркнул, что самым главным условием для устойчивого развития страны и поддержки иностранных инвесторов является верховенство права.
Германская сторона подтвердила твердую готовность к углублению торгово-экономических и инвестиционных связей с Казахстаном. В частности, выражена заинтересованность в увеличении объемов поставок нефти, диверсификации цепочек поставок и реализации инфраструктурных проектов. Обозначена необходимость налаживания интенсивного обмена в области использования "зеленой" энергетики и совместного продвижения климатической повестки. Отдельное внимание было уделено активизации совместной работы по созданию благоприятных условий для представителей малого и среднего бизнеса двух стран.
Ранее Токаев и Шольц обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?