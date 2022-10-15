Россия поддерживает предложение Казахстана по продвижению русского языка - Путин

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Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана и Туркменистана Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов по итогам переговоров в узком и расширенном составах приняли совместное завление, сообщает - Президенты Казахстана и Туркменистана Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов по итогам переговоров в узком и расширенном составах приняли совместное завление, сообщает Акорда

В заявлении главы государств выразили уверенность в том, что состоявшиеся переговоры и подписанные в рамках визита документы придадут новый импульс дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах.

Они также подтвердили необходимость консолидации усилий для комплексного решения проблем, связанных с оздоровлением социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского и Каспийского морей, особенно в зонах, подверженных экологическому кризису.

Сердар Бердымухамедов выразил сердечную благодарность Касым-Жомарту Токаеву и всему казахстанскому народу за оказанное гостеприимство, теплый прием, радушие и пригласил президента Казахстана посетить Туркменистан с ответным визитом в удобное для него время.

Касым-Жомарт Токаев с благодарностью принял приглашение. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.