Россия поддерживает предложение Казахстана по продвижению русского языка - Путин

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Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Россия поддерживает предложение о создании Международной организации по поддержке русского языка под эгидой Содружества Независимых Государств и будет способствовать его скорейшему воплощению в жизнь, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ.
Напомню, что в декабре 2020 года мы приняли решение об объявлении 2023 года в Содружестве Годом русского языка как языка межнационального общения. Символично, что к его старту мы подходим с новым интересным проектом, предложенным Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, президентом Казахстана. Это создание под эгидой СНГ международной организации по продвижению русского языка. Мы, естественно, окажем максимальное содействие воплощению в жизнь этой инициативы", - сообщил Путин.
Он также добавил, что культурной столицей СНГ станет Санкт-Петербург, и пригласил коллег в следующем году провести там неформальную встречу.
Напомним, в Астане проходит саммит глав СНГ. Президенты провели заседание в узком составе. После обеда планируется провести мероприятие в расширенном составе.