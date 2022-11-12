Ряд документов подписан на саммите Организации тюркских государств

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Самарканд. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главы тюркоязычных государств подписали по итогам саммита ряд важных документов, сообщает "БОРТ№1".
В их числе:
1. Декларация саммита Организации тюркских государств
2. Протокол о внесении изменений в Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств
3. Решение о принятии правил процедуры Организации тюркских государств
4. Решение о назначениях Генерального секретаря Организации тюркских государств и его заместителей, а также президента и вице-президента Тюркской академии
5. Решение об учреждении Тюркского инвестиционного фонда
Напомним, в состоявшемся сегодня саммите организации тюркских государств приняли участие делегации Турции, Азербайджана, Кыргызстана и Казахстана.
В ходе мероприятия главы государств рассмотрели перспективы дальнейшего развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества в рамках ОТГ, а также провели двусторонние встречи.