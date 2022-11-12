Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств - Токаев

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Самарканд. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Организации тюркских государств высказался о необходимости неуклонного соблюдения Устава Организации Объединенных Наций.
Казахстан решительно поддерживает территориальную целостность всех государств, а также считает необходимым неуклонное соблюдение Устава ООН. Это необходимый принцип, который полностью соответствует базовым интересам нашей страны. Поэтому мы будем уделять приоритетное внимание этому принципу», - заявил президент.
В своем выступлении он подчеркнул, что сегодня роль ОТГ значительно возросла.
Казахстан является землей отцов Тюркского мира, поэтому мы придаем особое значение развитию нашего всестороннего взаимодействия. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении нашего сотрудничества и выведении его на новый уровень. История возникновения организаций, объединяющих тюркские страны, свидетельствует о том, что большинство из них, в том числе ТЮРКСОЙ, ТюркПА и Тюркская академия, были созданы по инициативе Казахстана. Эти организации стали настоящими проводниками культурно-духовного сближения наших братских народов», - рассказал глава государства.
Токаев отметил, что, активно участвуя в решении вопросов региональной и глобальной повестки, организация должна стать мощной и авторитетной силой.
Нынешние геополитические и геоэкономические противоречия оказывают негативное влияние на экономику и транспортно-логистическую систему Евразийского континента. Мы должны проявить солидарность для совместного противостояния всем вызовам и угрозам», - высказался он.
Токаев подчеркнул, что благодаря укреплению единства тюркских государств значительно возрос политический авторитет тюркского мира на международной арене.
В прошлом году в Организации тюркских государств председательствовал высокоуважаемый господин Реджеп Тайип Эрдоган, который внес значительный вклад в повышение авторитета Организации и усиление ее влияния. Пользуясь случаем, хотел вы высказать своему другу и коллеге Эрдогану искреннюю благодарность. Уверен, что братская Турция, которая в следующем году отметит столетие провозглашения Республики, продолжит вносить свой вклад в укрепление нашего сотрудничества. В связи с этим хотел бы предложить вручить господину Реджепу Тайипу Эрдогану Высший орден Тюркского мира. Это предложение нашло единодушную поддержку, за что я выражаю всем признательность», - сказал Токаев.