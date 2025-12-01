Казахстан и Международная организация труда укрепляют стратегическое партнерство

Рассказать друзьям

На площадке аналитического центра Atlantic Council состоялся круглый стол, посвященный потенциалу Казахстана в сфере критических минералов, сообщает пресс-служба МИД.





В мероприятии приняли участие посол РК в США Магжан Ильясов, старший директор центра Евразии Atlantic Council Джон Хербст, представители правительства США, американских финансовых институтов развития, бизнеса и экспертного сообщества.





Выступая перед участниками, посол представил ключевые итоги визита главы государства в Вашингтон и саммита "С5+1", включая подписание коммерческих соглашений на сумму свыше 17 млрд долларов США и заключение первого в регионе меморандума о сотрудничестве по критическим минералам между Казахстаном и США.





М.Ильясов подчеркнул, что меморандум формирует расширенный формат партнерства, предусматривающий создание обрабатывающих мощностей в Казахстане, трансфер технологий и доступ продукции на рынок США.





В качестве примера практической реализации меморандума посол привел соглашение с американской компанией Cove Capital, предполагающее привлечение инвестиций в размере 1,1 млрд долларов США при участии американских финансовых институтов развития для выпуска в Казахстане продукции с высокой добавленной стоимостью.





Участникам мероприятия была представлена подробная информация о благоприятном инвестиционном климате в Казахстане, включая последние изменения в законодательстве в сфере недропользования, направленные на повышение прозрачности и открытости процедур выдачи лицензий.





Представитель НК "Kazakh Invest" представил около 50 готовых инвестиционных проектов, основанных на подтвержденных запасах критических минералов и обладающих высоким инвестиционным потенциалом.





Мероприятие завершилось сессией вопросов и ответов, где участники подтвердили высокую заинтересованность в укреплении сотрудничества с РК в сфере критических минералов, отметили значительный потенциал двустороннего взаимодействия и выразили готовность к дальнейшей совместной работе.