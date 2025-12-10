Посол Казахстана вручил верительные грамоты президенту Черногории
Данный проектдля ЕАБР - системный вклад в развитие логистического каркаса всей Евразии. Мы создаем не склады, а точки роста: они снижают издержки, ускоряют доставку и в конечном итоге делают товары доступнее для миллионов потребителей от Алматы до Минска. Евразийский логистический парк - это конкретный кирпичик в фундаменте нашего ключевого мегапроекта "Евразийская товаропроводящая сеть", - отметил старший управляющий директор - руководитель проектного блока ЕАБР Сергей Игнатов.
Мы создали Евразийский логистический парк в качестве ответа на стремительное развитие рынка Казахстана и рост спроса на качественные складские площади. В последние годы существенный потенциал экономики страны столкнулся с отсутствием платформ для масштабирования бизнеса - складов класса А.ЕЛП сокращает этот разрыв - мы запустили крупнейший в стране спекулятивный проект класса А, который станет фундаментом для развития бизнеса и ключевым звеном в логистической инфраструктуре Казахстана", - сказал исполнительный директор ТОО "Евразийский логистический парк" Роман Жужлев.
Академия Евразийского банка развития (ЕАБР) и Академия государственного управления при президенте Республики Казахстан провели трехдневный семинар-практикум "Особенности проектного управления и проектного финансирования для государственных служащих Республики Казахстан".
Мероприятие прошло 24-26 ноября в Астане и объединило 20 представителей министерств и ведомств Казахстана, отвечающих за экономическую политику, инвестиции, инфраструктурное развитие, бюджетирование, цифровые решения и управление рисками.
Семинар стал очередным шагом в укреплении сотрудничества ЕАБР с государственными органами и помог выработать единое понимание возможностей проектного финансирования в Республике Казахстан. Что, как следствие, позволит повысить эффективность реализации национальных проектов развития.
Мероприятие было направлено на усиление практических навыков государственных служащих в сфере проектного управления и проектного финансирования. Формат программы сочетал содержательные тематические сессии с практическими заданиями и анализом кейсов.
Спикерами выступили представители государственных органов Республики Казахстан, преподаватели Академии госуправления, международные консультанты и руководители ЕАБР.
Азамат Тюлеубай, старший управляющий директор - руководитель Проектного блока ЕАБР, подчеркнул важность партнерства государственных органов и финансовых организаций:
"Проектное финансирование для Казахстана - это важный механизм привлечения инвестиций. Благодаря активной роли государственных органов проектное финансирование в Казахстане получает институциональную устойчивость: государство обеспечивают нормативную поддержку, распределение рисков и участие через институты развития. Академия ЕАБР может стать площадкой обмена мнениями и изучения международного опыта в реализации крупных международных проектов в проектном финансировании и ГЧП".
Участники подробно изучили архитектуру проектного управления и эволюцию проектного финансирования в Казахстане, а также особенности структурирования проектов международными финансовыми организациями. Особое внимание было уделено практическим инструментам: матрицам ролей и рисков, чек-листам готовности проекта, анализу кредитного качества, оценке эффективности и механизмам мониторинга.
В рамках программы участники также проработали реальные кейсы отраслевых и инфраструктурных проектов, разобрали типовые ошибки проектной подготовки и получили доступ к аналитическим материалам ЕАБР и других многосторонних банков развития.
Справка
Академия ЕАБР - это платформа экспертных знаний, способствующих реализации экономического потенциала стран-участниц. Основная цель - обмен знаниями и лучшими практиками, а также укрепление взаимодействия государственных органов, бизнес-сектора и других заинтересованных лиц в таких сферах, как проектное финансирование, макроэкономическое моделирование, работа банков развития и др. Ключевые форматами деятельности Академии ЕАБР являются краткосрочные очные семинары и воркшопы, а также онлайн-курсы и вебинары.
Евразийский банк развития (ЕАБР) - многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 19 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К июлю 2025 года в накопленном портфеле ЕАБР 319 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 19,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022-2026 реализует 3 мегапроекта: "Водно-энергетический комплекс Центральной Азии", "Евразийский транспортный каркас", "Евразийская товаропроводящая сеть".
Открытие Аудитории и Стипендиальной программы ЕАБР по ГЧП - это стратегическая инвестиция в будущее Таджикистана, в котором инфраструктура будет развиваться динамично и устойчиво, а для этого необходимы современные компетенции и глубокие знания о привлечении частных инвестиций и взаимодействии с частным сектором. В рамках проекта технического содействия, который Банк реализует совместно с РТСУ и Центром реализации проектов ГЧП, мы также поможем запустить программу тренингов по ГЧП для госслужащих в разных областях Таджикистана и подготовить Страновой обзор по ГЧП. Данные инициативы будут способствовать наиболее полному раскрытию потенциала ГЧП в стране", - отметил директор ЕАБР по Республике Таджикистан Владимир Якунин.
ЕАБР обладает широким набором финансовых инструментов, современными подходами и высоким уровнем экспертизы. В условиях глобальных вызовов роль многосторонних банков развития особенно важна для обеспечения долгосрочного финансирования, поддержки реформ и развития инфраструктуры. Уверен, что дальнейшее сотрудничество будет способствовать достижению общих стратегических целей и формированию современной конкурентоспособной экономики", - подчеркнул Юсуф Маджиди.
Наша стратегия направлена на содействие интеграции и устойчивому развитию стран-участниц. Через сочетание инвестиционных и аналитических инструментов мы стремимся поддерживать проекты, которые не только приносят экономический эффект, но и способствуют улучшению качества жизни людей", - заявил Руслан Даленов.
Экономика Таджикистана демонстрирует впечатляющую динамику, сохраняя одни из самых высоких темпов роста в регионе. По нашим оценкам, рост ВВП будет выше 8% по итогам 2025 и 2026 гг. Этому способствуют высокая инвестиционная активность и сбалансированная денежно-кредитная политика. Ожидается, что инфляция по итогам года составит около 3%, что является нижней границей целевого диапазона Национального банка. И в 2026 году, по нашим прогнозам, сохранится на низком уровне", - отметил Александр Забоев.
Внимания требует и водосбережение - площадь орошаемых земель в Таджикистане может увеличиться к 2040 г. до 808 тыс. га (+20%), а это потребует порядка $567 млн инвестиций в совершенствование техники и методов орошения сельскохозяйственных культур. "Важно создавать производственный кластер по ирригационному оборудованию, что также внесет вклад в устойчивое социально-экономическое развитие Таджикистана", - подытожил Забоев.
Наш пайплайн проектов в Таджикистане разнообразен и включает такие инициативы, как строительство кондитерской фабрики ($12,6 млн), маслозавода ($3 млн) и реконструкция автодороги Лабиджар-Калайхумб ($17 млн). Все проекты имеют существенный социально-экономический эффект. Например, строительство дороги не только улучшит транспортную связь между регионами страны, но и создаст новый логистический коридор для сообщения с Кыргызстаном, Узбекистаном, Китаем и Афганистаном", - поделился Владимир Якунин.
ФЦИ ЕАБР активно работает в Таджикистане, фокусируясь на создании основ для цифровой трансформации. Ключевым проектом является цифровая платформа электронной карты Душанбе, которая станет основным инструментом для агрегации управленческой информации и повышения эффективности городского управления", - прокомментировал Александр Петров.
Поддержка инициатив, направленных на укрепление продовольственной безопасности и здоровья населения, является одним из приоритетов ЕАБР. Мы рассматриваем этот проект как значимый вклад в улучшение качества питания и повышение устойчивости продовольственной системы Таджикистана. Благодаря партнерству с ВПП ООН и национальными ведомствами создаются условия для развития локальной индустрии и внедрения лучших международных практик в производстве обогащенной муки", - отметил Руслан Даленов.
Наша новая кредитная линия позволит расширить возможности предпринимателей и обеспечить более широкий доступ населения к финансовым ресурсам. ЕАБР продолжит поддерживать инициативы, создающие условия для роста малого бизнеса и укрепления экономического потенциала страны", - сказал Руслан Даленов.
