Специальный представитель президента Казахстана по Афганистану посетил Афганистан

Рассказать друзьям

Специальный представитель президента Республики Казахстан по Афганистану - посол по особым поручениям МИД Еркин Тукумов осуществил рабочую поездку в Афганистан по поручению министра иностранных дел РК, направленному на реализацию установок президента Касым-Жомарта Токаева, который придает особое, приоритетное значение развитию конструктивного взаимодействия с Афганистаном и его вовлечению в региональные процессы, сообщает пресс-служба МИД РК.





В ходе поездки Еркин Тукумов провел ряд содержательных встреч с руководством Афганистана, в том числе с министром иностранных дел Амиром Ханом Муттаки, губернатором провинции Балх Мохаммадом Юсуфом Вафой, заместителем министра общественных работ Мохаммадом Сахибзадой, а также с представителями других ключевых ведомств. Основное внимание в ходе переговоров было уделено расширению сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, промышленной, инфраструктурной, сельскохозяйственной, гуманитарной, образовательной и медицинской сферах, а также вопросам безопасности и противодействия терроризму.





Искреннее внимание афганская сторона уделила гуманитарной инициативе Казахстана - миссии бригады казахстанских врачей, работавших в Афганистане в конце ноября текущего года. Было подчеркнуто, что деятельность казахстанских медиков имела важный эффект, позволив оказать квалифицированную помощь значительному числу пациентов и поддержать работу местных клиник. По словам афганских представителей, миссия врачей стала не только практическим проявлением дружбы и партнерства, но и конкретным вкладом Казахстана в укрепление социальной устойчивости афганского общества, снижая напряженность, связанную с нехваткой медицинских кадров и ресурсов.





В ходе переговоров с руководителем афганского внешнеполитического ведомства и других профильных ведомств обсуждено строительство железной дороги Тургунди - Герат - Кандагар - Спин-Болдак, имеющей стратегическое значение для транспортной интеграции Афганистана и расширения региональных торговых потоков. Проведены консультации о текущем состоянии подготовки проекта, его технических параметрах и планируемых этапах реализации. Было подчеркнуто, что магистраль север-юг позволит связать ключевые экономические центры Афганистана с узловыми логистическими точками Центральной и Южной Азии, создавая условия для диверсификации внешней торговли, роста доходов населения и увеличения транзитного потенциала страны. Афганское руководство, в свою очередь, отметило, что политика президента Касым-Жомарта Токаева по укреплению региональной взаимосвязанности и поддержке инфраструктурных проектов воспринимается в Кабуле как важный фактор стабилизации и экономического возрождения Афганистана.





Министр иностранных дел Афганистана Амир Хан Муттаки отметил, что Казахстан является одним из наиболее последовательных и предсказуемых партнеров, оказывающих реальное содействие социально-экономической устойчивости Афганистана. По его словам, инициатива казахстанского президента по укреплению региональной взаимосвязанности и поддержке гуманитарных проектов в Афганистане помогает смягчать последствия экономических вызовов, способствует расширению торговых потоков и создает дополнительные возможности для занятости населения.





Губернатор провинции Балх подчеркнул, что Казахстан своей деятельностью вносит важный вклад в улучшение социально-экономической среды Афганистана, поддерживая инфраструктурные проекты, логистические инициативы и поставляя жизненно важные продукты питания, что способствует снижению напряженности и укреплению стабильности на местах. Афганские представители отметили, что наличие надежного партнера, ориентированного на долгосрочные решения, является ключевым фактором для формирования устойчивых основ внутреннего развития Афганистана.





Руководство афганских ведомств выразило признательность за личное внимание президента Токаева к ситуации в Афганистане, подчеркнув, что такой подход помогает сохранять баланс интересов в регионе, укрепляет доверие между странами и демонстрирует ответственную роль Казахстана как государства, последовательно выступающего за стабильность, мир и развитие. Афганская сторона отметила, что активная дипломатия и практическая поддержка Казахстана значительно способствуют снижению рисков гуманитарной деградации, укреплению экономической устойчивости и сохранению пространства для политического диалога в Афганистане.





По итогам переговоров стороны подтвердили намерение продолжать интенсивный диалог и расширять практическое взаимодействие по всем ключевым направлениям, исходя из общих интересов мира, стабильности и процветания в регионе.