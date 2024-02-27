26.02.2024, 18:25 9466
Сагинтаев и Лукашенко обсудили дальнейшее развитие ЕАЭС
Особое внимание стороны уделили теме продовольственной безопасности
Фото: eec.eaeunion.org
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Минск. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и президент Республики Беларусь Александр Лукашенко обсудили дальнейшее развитие Евразийского экономического союза, сообщает пресс-служба ЕЭК.
Бакытжан Сагинтаев проинформировал Александра Лукашенко о создании в ЕАЭС нового механизма поддержки промышленной кооперации, подразумевающего субсидирование части процентной ставки по кредиту за счет бюджета комиссии. Стороны сошлись во мнении о необходимости активизации уполномоченных органов стран-участниц в работе по формированию пула многосторонних проектов в формате "3+", - проинформировали в пресс-службе.
Также особое внимание стороны уделили теме продовольственной безопасности.
Кроме того, в рамках беседы также обсуждены задачи, поставленные в декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года "Евразийский экономический путь", подписанной 25 декабря 2023 года главами государств союза на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Бакытжан Сагинтаев сообщил об обсуждении с государствами-членами плана мероприятий по реализации стратегического документа", - добавили в ЕЭК.
Напомним, в прошлом году по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета принят ряд документов.
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26.02.2024, 15:40 11441
Токаев поздравил Эрдогана с 70-летием
Президенты обменялись мнениями по вопросам развития всестороннего стратегического сотрудничества между Казахстаном и Турцией
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Астана. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил по телефону президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 70-летним юбилеем, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту Турции успехов и выразил уверенность в том, что "благодаря его дальновидной политике и неустанной работе братская страна продолжит свое движение по пути поступательного развития и укрепления авторитета в мировом сообществе".
В ходе беседы лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам развития всестороннего стратегического сотрудничества между Казахстаном и Турцией, уделив особое внимание расширению партнерства в торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Наряду с этим стороны обсудили ход реализации повестки председательства Казахстана в Организации тюркских государств.
22.02.2024, 08:11 52481
Токаев встретился с Путиным в Казани
Фото: Акорда
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Казань. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Он поблагодарил президента России за приглашение посетить Казань и отметил уникальный характер первого международного турнира "Игры будущего", сообщила пресс-служба Акорды.
Действительно, "Игры будущего" - это уникальный формат. Это симбиоз IT-интеллекта в сочетании со спортом. Мы привезли сюда солидную команду и надеемся на определенные положительные результаты. Вообще, IT-сектор в Казахстане развивается, у нас есть свои игры. Мы проводим международные соревнования. Хотел бы предложить, чтобы следующие "Игры будущего" прошли бы в нашей стране с тем, чтобы продолжить инициативу, которая была своевременно высказана Российской Федерацией", - подчеркнул лидер Казахстана.
Токаев отметил позитивную динамику двусторонних отношений Казахстана и России.
Это наша первая встреча в новом году, Владимир Владимирович. Все мы в ожидании президентских выборов, которые состоятся 17 марта в России. Каких-либо сомнений в конечном результате, конечно, нет, потому что Россия под Вашим авторитетным руководством достигает впечатляющих успехов. По сути дела, Вы своими заявлениями, действиями формируете глобальную повестку дня. Российская экономика, несмотря на очень сложные условия, достигла больших успехов. Естественно, это положительным образом сказывается на ходе нашего сотрудничества и на выполнении тех договоренностей, которые были нами достигнуты во время Вашего государственного визита в Казахстан в ноябре прошлого года. Обе стороны, правительства успешно, на мой взгляд, работают над реализацией договоренностей. Уже есть конкретные результаты", - сказал президент Казахстана.
В свою очередь Путин поблагодарил Токаева за участие в церемонии открытия "Игр будущего" и подтвердил приверженность российской стороны дальнейшему укреплению стратегического партнерства с Казахстаном.
Я много раз подчеркивал, и еще раз хочу сказать, спорт должен быть вне всякой политики, наоборот, должен сближать людей. У нас много участников из более чем ста стран - 104 страны с разных континентов, Молодые люди, которые увлекаются и диджитал-спортом, и настоящим, традиционным спортом. Что касается двусторонних отношений, то они развиваются весьма успешно практически по всем жизненно важным направлениям. Помню визит нашей делегации в прошлом году в Казахстан. И тогда все прошло удачно. Мы наметили направления дальнейшего развития. Коллеги мне докладывают, как сейчас идет работа по линии энергетики, инвестиций, регионов. Здесь все представляет значительный интерес. Для стран в целом, для отдельных регионов и для целых отраслей", - сказал президент России.
Лидеры двух стран также обменялись мнениями по вопросам региональной и глобальной повестки.
20.02.2024, 19:58 64176
Президент Казахстана посетит Россию 21 февраля
Фото: Акорда
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в среду, 21 февраля, с рабочим визитом посетит Российскую Федерацию, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию для участия в церемонии открытия международного турнира "Игры будущего" в Казани. Ожидается, что на мероприятие также прибудут главы Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, представители ряда других государств", - говорится в сообщении.
20.02.2024, 19:25 65236
Президент Сербии пригласил Токаева посетить Белград
Состоялся телефонный разговор президент Казахстана с президентом Сербии
Фото: Акорда
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Сербии Александром Вучичем, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе сербской стороны, были обсуждены текущее состояние и перспективы развития политического и торгово-экономического сотрудничества. Выражена обоюдная заинтересованность сторон в укреплении деловых связей и реализации совместных инвестиционных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики.
Касым-Жомарт Токаев и Александр Вучич также обменялись мнениями по ряду актуальных тем международной повестки дня, подтвердив готовность к продолжению конструктивного диалога по вопросам обеспечения устойчивого развития, продвижения глобального мира и безопасности.
Президент Сербии пригласил лидера Казахстана посетить с визитом Белград.
19.02.2024, 19:00 71731
Президент Казахстана обсудил с главой МИД Узбекистана вопросы сотрудничества в водохозяйственной сфере
Фото: Акорда
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Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев особо отметил высокую динамику развития казахско-узбекского сотрудничества по всему спектру взаимодействия. По его словам, Казахстан придает приоритетное значение дальнейшему укреплению взаимоотношений с братским Узбекистаном. Глава государства выразил готовность Казахстана и впредь поддерживать инициативы Узбекистана во имя благополучия и процветания народов нашего региона.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, подчеркнута важность поиска новых точек роста и увеличения объема товарооборота между двумя странами.
Глава государства назвал важным укрепление взаимодействия в транзитно-транспортной сфере. Он сообщил, что Казахстан приступил к строительству железнодорожной линии Дарбаза - Мактаарал с последующим выходом на границу с Узбекистаном, что будет способствовать наращиванию объемов грузоперевозок.
В свою очередь Бахтиёр Саидов поделился планами о совместной работе по обеспечению качественной реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.
В ходе беседы также были обсуждены вопросы сотрудничества в водохозяйственной сфере и поддержания региональной безопасности в Центральной Азии.
16.02.2024, 16:03 90171
Предстоящие мероприятия ОДКБ в Казахстане обсудили в МИД
В июне состоится заседание совета министров иностранных дел ОДКБ
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу и генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов обменялись мнениями по предстоящим в Казахстане мероприятиям, запланированным в рамках председательства Казахстана в ОДКБ в 2024 году, сообщили в МИД Казахстана.
Стороны уделили особое внимание рассмотрению ряда организационных вопросов предстоящего заседания совета министров иностранных дел ОДКБ, запланированного в июне 2024 года.
В ходе встречи также обсужден широкий круг вопросов по ключевым направлениям сотрудничества в рамках организации, в том числе развития политического взаимодействия, противодействия вызовам и угрозам.
Ранее сообщалось, что осенью в Казахстане пройдут учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2024".
Напомним, с 1 января 2024 года председательство в ОДКБ перешло к Республике Казахстан.
15.02.2024, 08:39 101651
Президент РК высказался об исключении "Талибана" из списка запрещенных организаций
Напомним, в конце прошлого года официальный представитель МИД РК сообщил о планах исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций
Фото: Акорда
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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления перед членами консультативного совета Государства Катар высказался об исключении "Талибана" из списка запрещенных организаций, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент полагает, что устойчивое развитие многогранного партнерства с Катаром напрямую зависит от безопасности и стабильности в регионе, в том числе в Афганистане.
Казахстан оказывает помощь Афганистану, в том числе по каналам ООН и других международных организаций. В рамках усилий по развитию экономического сотрудничества с этой страной Казахстан исключил движение "Талибан" из списка террористических организаций. Мы считаем, что этот шаг наряду с нашими усилиями по созданию в Алматы Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана будет способствовать дальнейшей интеграции этой страны в мировое сообщество. Надеемся, что он также откроет новые возможности для гуманитарной поддержки афганского народа", - отметил глава государства.
Токаев заявил о необходимости признать, что геополитические конфликты и разногласия, терроризм, чрезвычайная климатическая ситуация доминируют в международной повестке дня и подрывают глобальную архитектуру безопасности. По его словам, суть угрозы исходит от одновременной эрозии основополагающих принципов международного права, воплощенных в уставе Организации Объединенных Наций.
Диалог - единственный способ создать благоприятную среду для достижения согласия по новым принципам и нормам. Поэтому я твердо убежден, что все конфликты должны решаться на основе Устава ООН и общепризнанного международного права. Мы не добьемся успеха в решении этих проблем без всеобъемлющей реформы Совета Безопасности. Поскольку Совет Безопасности, похоже, не в состоянии выйти из тупика, он должен стать более представительным. В этом контексте Казахстан последовательно выступает за то, чтобы в Совете были представлены голоса средних держав и развивающихся стран. Входящие в их число Казахстан и Катар могут играть более значительную роль в обеспечении глобального мира и безопасности", - сказал президент.
Он высоко оценил миротворческую роль Катара и его посреднические усилия в многочисленных конфликтах по всему миру, в том числе в Палестине.
Насилие ведет только к насилию и неизбежно приводит к трагическим последствиям для Ближнего Востока и остального мира. Поэтому для предотвращения дальнейшей эскалации необходима дипломатия на высоком уровне. Нам нужны сконцентрированные усилия всех заинтересованных сторон, включая региональных партнеров и мировых лидеров, чтобы перевести ситуацию в мирное русло и найти решение на основе сосуществования двух государств. Я вновь приветствую неустанные усилия Катара и его активную дипломатию, направленную на урегулирование этого кризиса и продвижение мирного процесса, который положит конец ненависти, насилию, потерям и горю", - подчеркнул Токаев.
Напомним, в конце прошлого года официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил, что власти Казахстана приняли решение исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций.
14.02.2024, 15:26 106471
Учения ОДКБ "Нерушимое братство - 2024" пройдут в Казахстане
Учения состоятся в сентябре-октябре текущего года
Фото: Акорда
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Астана. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Организация Договора о коллективной безопасности в 2024 году проведет несколько мероприятий совместной подготовки в Казахстане, а также в Кыргызстане и Таджикистане, заявил начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков.
На территории Республики Казахстан спланировано командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2024", - цитирует главу штаба ТАСС.
По его словам, организация продолжит привлекать представителей оборонных ведомств, базовых учебно-методических и научно-исследовательских организаций в целях исследования актуальных проблем развития сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ.
В текущем году в числе основных мероприятий совместной подготовки предусматривается проведение в сентябре-октябре в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности на территории Кыргызстана командно-штабного учения с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2024", специального учения силами и средствами разведки "Поиск-2024", специального учения силами и средствами материально-технического обеспечения войск ОДКБ "Эшелон-2024", - сообщил он.
В Таджикистане также пройдут учения с подразделениями коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР) "Рубеж-2024".
Напомним, с января 2024 года Казахстан председательствует в ОДКБ. Президент РК Касым-Жомарт Токаев на сессии совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в ноябре 2023 года заявил, что в этом качестве Казахстан готов вносить свой посильный вклад в дальнейшее укрепление системы коллективной безопасности на базе организации. В этой связи он предложил ряд приоритетных направлений, на которых необходимо сфокусировать деятельность организации в период председательства Казахстана.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?