Совместное противодействие угрозам обсудили в Алматы секретари совбезов ОДКБ

Фото: Акорда

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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач перед послом страны в Беларуси, постоянным представителем при уставных органах Содружества Независимых Государств Тимуром Жаксылыковым и постпредом РК при Организации Объединенных Наций Кайратом Умаровым, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач перед послом страны в Беларуси, постоянным представителем при уставных органах Содружества Независимых Государств Тимуром Жаксылыковым и постпредом РК при Организации Объединенных Наций Кайратом Умаровым, сообщает Акорда.





В частности, в ходе встречи с Тимуром Жаксылыковым президент поставил перед послом задачи по развитию многопланового сотрудничества между Казахстаном и Республикой Беларусь, а также по взаимодействию c уставными органами СНГ.





Кроме того, в ходе беседы глава государства подчеркнул важность дальнейшего укрепления казахско-белорусского стратегического партнерства.





Фото: Акорда





Также Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного постоянного представителя Казахстана при ООН Кайрата Умарова.





В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед Кайратом Умаровым ряд конкретных задач, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества с Организацией Объединенных Наций", - сообщили в пресс-службе.





Президент отметил важность продолжения последовательной работы с данной универсальной организацией.



