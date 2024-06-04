Развитие ИИ: страны ОДКБ приняли совместное заявление

Фото: Роснефть

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Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по IT одного из старейших предприятий российской нефтегазовой отрасли АНК "Башнефть" Дмитрий Лозанский рассказал, как инновационный проект компании "Роснефть" - "Цифровое месторождение" делает нефтегазовую отрасль эффективной и безопасной, сообщает пресс-служба "Роснефти".





Сейчас проект "Цифровое месторождение" реализуется специалистами дочернего предприятия "Роснефти" АНК "Башнефть", расположенного в Республике Башкортостан. В рамках проекта создается виртуальная копия реального месторождения - цифровой двойник.





Благодаря цифровым двойникам нефтяники в режиме реального времени моделируют различные сценарии разработки и эксплуатации месторождения, выбирают наиболее оптимальные способы добычи, предсказывают возможные проблемы и заранее подыскивают решения. Это помогает оптимизировать процесс добычи, снижать риски и затраты, а также минимизировать вред окружающей среде", - пояснил Дмитрий Лозанский.





Фото: Роснефть





Он подчеркнул, что благодаря использованию цифровых двойников нефтегазовая отрасль становится более эффективной и безопасной как для людей, так и для планеты.





Совокупно внедрение новейших информационных технологий позволит добиться существенного роста производственных показателей и значимого экономического эффекта", - заявил исполняющий обязанности заместителя генерального директора по IT "Башнефти".





Проект "Цифровое месторождение" основан на обработке больших данных. В хранилище данных "Цифрового месторождения" "Башнефти" собираются с необходимой частотой данные со 120 площадных объектов, с 12 000 скважин, на основе анализа которых реализованы сценарии выдачи рекомендаций.





Фото: Роснефть





На данный момент "Роснефть" нашла возможность полного импортозамещения цифровых технологий - проект является собственной разработкой компании.





Достижения в области цифровизации месторождений и другие IT-проекты "Роснефти" играют ключевую роль в обеспечении технологического суверенитета страны, способствуя развитию инноваций, повышению эффективности производства и укреплению позиций национального нефтегазового комплекса на мировой арене", - добавил Дмитрий Лозанский.





Кроме того, сейчас компания применяет уникальное ПО собственной разработки для цифрового исследования керна.





Фото: Роснефть





Тюменский нефтяной научный центр совместно с негосударственным институтом развития "Иннопрактика" разработали наукоемкий программный комплекс "РН - Цифровой керн". Он позволяет точно оценить содержание нефти и газа в пласте и выбрать наиболее эффективные методы их добычи", - сообщили в "Роснефти".





Как пояснили в компании, уникальная программа методами математического моделирования и микротомографии создает цифровой двойник горной породы - объемную копию породы на уровне пор.





Фото: Роснефть





Также на базе тюменского института "Роснефти" разработана информационная система "РН-Лаб", которая, по сути, является цифровым двойником лаборатории.





Система предоставляет пользователю полную информацию о бизнес-процессах лабораторных исследований - от приемки керна и проб флюидов, поступающих от добывающих обществ, до отбора образцов и занесения в систему результатов исследований. Обработка данных выполняется в едином информационном пространстве, аналитические алгоритмы используют нейросеть, возможности искусственного интеллекта и технологии обработки и представления данных в цифровой форме", - сообщили в компании.





По оценке специалистов "Роснефти", внедрение "РН-Лаб" снизило трудозатраты на лабораторные исследования на 25%.





Фото: Роснефть





В 2023 году специалисты "РН-КрасноярскНИПИнефть" разработали технологию на основе искусственного интеллекта, которая кратно сокращает время одного из начальных этапов обработки сейсмических данных - "пикирования первых вступлений".





Подчеркивается, что внедрение искусственного интеллекта в обработку и интерпретацию сейсморазведки позволяет "оцифровать" опыт экспертов, потративших десятилетия на освоение теоретических основ метода.





Разработанная в "РН-КрасноярскНИПИнефть" технология по автоматизации выделения разломов позволяет специалистам переключиться от монотонного выполнения работ "вручную" к творческому процессу разработки гипотез и их тестированию", - пояснили в "Роснефти".





Сегодня российская компания "Роснефть" интегрирует информационные технологии во все аспекты своей деятельности - от разведки и добычи нефти и газа до транспортировки и переработки, включая обработку и анализ больших данных о месторождениях для повышения их эффективности с точки зрения экономики и экологии.