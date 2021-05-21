Сенат одобрил законопроекты по внедрению прямых выборов акимов

НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - В ходе пленарного заседания сенат парламента РК одобрил законопроекты по внедрению прямых выборов акимов , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министр национальной экономики Асет Иргалиев сообщил, что во исполнение поручения Главы государства разработаны законопроекты по вопросам внедрения прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков сельских округов.

Акимами могут быть избраны граждане РК, не моложе 25 лет, соответствующие квалификационным требованиям согласно законодательству о госслужбе. Это могут быть как кандидаты, выдвинутые политическими партиями, так и самовыдвиженцы путем сбора подписей не менее 1% от общего числа избирателей, имеющих право голосовать", - сказал Асет Иргалиев.

По его словам, выборы будут объявляться за 40 дней, а сами выборы пройдут за 10 дней до истечения срока полномочий действующего акима. Итоги выборов подводятся в течение трех дней после проведения выборов. По мере истечения срока полномочий акимов, выборы будут проводиться за счет местных бюджетов.

Вместе с тем законопроектом предусмотрено снижение порога прохождения политических партий при выборах в мажилис парламента и маслихаты с 7% до 5%, и в избирательных бюллетенях всех уровней добавляется графа "Против всех".

Данные реформы позволят избирать акимов непосредственно населением, повысить оперативность реагирования сельского акима к проблемам населения, а также в полной мере реализовать концепцию "Слышащего государства", - заключил А. Иргалиев.

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