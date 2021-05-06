Иргалиев: уже в этом году 836 акимов будут избраны прямым голосованием

НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев представил сегодня в мажилисе законопроекты по внедрению прямых выборов акимов , передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основным законопроектом вносятся изменения и дополнения в Конституционный закон "О выборах". Данная реформа коснётся акимов 2345 административно-территориальных единиц, из них 836 акимов будут избираться прямым голосованием во 2-м полугодии текущего года", - сказал министр.

По его словам, акимами могут быть избраны граждане РК не моложе 25 лет, соответствующие квалификационным требованиям согласно законодательству о госслужбе. Так, в выборах могут участвовать кандидаты, выдвинутые политическими партиями и самовыдвиженцы путем сбора подписей не менее 1% от общего числа избирателей, имеющих право голосовать.

При этом аким района (города областного значения) в случае отсутствия выдвинутых кандидатов либо выдвижения только одного вправе выдвинуть двух либо одного кандидата, соответственно.

Законопроектом для всех кандидатов предусмотрено внесение избирательного взноса в размере 1 минимальной заработной платы. Выборы будут объявляться за 40 дней, а сами выборы пройдут за 10 дней до истечения срока полномочий действующего акима. После проведения выборов в течение трех дней подводятся итоги. Избранный аким будет подотчетен населению за проводимую работу. Кроме того, в соответствии с поручением, данным президентом 15 января на открытии первой сессии VII созыва мажилиса парламента, снижается порог прохождения политических партий при выборах в мажилис парламента с 7% до 5%. Также в избирательных бюллетенях всех уровней добавляется графа "Против всех", - уточнил глава МНЭ.

Он также представил проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам выборов".

Этот законопроект по сопутствующим поправкам в законодательство в связи с принятием проекта Конституционного закона. Он предусматривает внесение поправок в законы "О местном госуправлении и самоуправлении", "О политических партиях" и "О государственной службе", - отметил министр.

В соответствии с законопроектом, полномочия сельского акима начинаются с момента его регистрации избирательной комиссией и прекращаются в следующих случаях: потеря членства в партии; выражение вотума недоверия маслихатом, в том числе по инициативе собрания местного сообщества; прочие основания согласно закону о госслужбе.

Вместе с тем поправками в закон "О государственной службе Республики Казахстан" предусматривается отмена проведения ротации и аттестации, понижения в должности за дисциплинарные проступки. Остальные меры дисциплинарных взысканий для сельского акима остаются без изменений.

Также предлагается в закон "О политических партиях" внести изменения в части дополнения устава, прав и обязанностей политических партий по выдвижению кандидатов в сельские акимы.





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