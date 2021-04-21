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Глава ЦИК рассказал президенту о подготовке к выборам акимов

20.04.2021 7804
Глава ЦИК рассказал президенту о подготовке к выборам акимов
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Центральной избирательной комиссии Берика Имашева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Имашев проинформировал президента о ходе подготовки избирательных органов к предстоящим во втором полугодии текущего года прямым выборам акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел, не входящих в состав сельского округа. Также были рассмотрены меры по защите здоровья участников избирательного процесса в условиях пандемии, сообщает пресс-служба Акорды.
 
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал Берику Имашеву ряд конкретных поручений.
 

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