Выборы акимов районов впервые пройдут в 2024 году

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Выборы акимов районов должны состояться в 2024 году, считает президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Еще один важный вопрос - это развитие практики самоуправления и укрепление института выборов на местном уровне. Каждый, кто живет в деревне или районе, должен чувствовать ответственность за будущее себя и своих семей. Их мнение следует максимально учитывать. В своем послании в прошлом году я поручил правительству разработать новую концепцию развития местного самоуправления . Соответствующая работа ведется. Проект этого документа в будущем будет рассмотрен Высшим советом по реформам. А во второй половине года надо без промедления приступить к составлению законопроекта. Следующий важный шаг - прямые выборы акимов районов . Считаю, что эти выборы должны состояться в 2024 году. Надеюсь, что эта инициатива внесет значительный вклад в демократизацию страны и укрепление местного самоуправления", - сказал глава государства в рамках V заседания Национального совета общественного доверия.

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