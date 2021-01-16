Токаев заявил о планах по переходу к выборности акимов районов

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Сегодня президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии первой сессии парламента VII созыва. В своем выступлении он обозначил дальнейшие направления политического развития, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Акорды, одним из главных направлений реформ в Казахстане является политическая модернизация. Президент заявил, что в этом году пройдут выборы в отдельных сельских округах.

Мы намерены укрепить систему местного самоуправления с самого низа. Это очень важный вопрос. Поэтому после предстоящих выборов сельских акимов можно будет переходить к выборам районных акимов. Однако мы не должны ограничиваться этим", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает, что прошедшая избирательная кампания, несмотря на карантинные ограничения, была динамичной и насыщенной. По его словам, для того, чтобы пройти в мажилис и маслихаты некоторым партиям не хватило совсем немного. В связи с этим глава государства высказал мнение, что участие этих партий в работе парламенте могло бы повысить эффективность законотворческой деятельности.

Мы должны снизить порог прохождения политических партий в мажилис с 7 до 5% . Пришло время принять такое решение, поскольку такая норма будет стимулировать законно зарегистрированные партии участвовать в следующих выборах. Также это будет способствовать развитию политической конкуренции в стране. Данная инициатива расширит представительство, позволит учесть мнение максимально широких слоев населения при выработке государственной политики", - считает глава государства.

Также он подчеркнул, что одной из главных целей остается всесторонняя защита прав человека. При этом особое внимание, по его мнению, следует уделить максимальному обеспечению свободы выбора граждан.

В мировой практике закреплено право человека легитимно выражать свое несогласие с выборами или голосовать против всех кандидатов. По сути, и для нас нормальным явлением должно стать альтернативное мнение и голосование против. Поэтому в избирательные бюллетени всех уровней следует ввести графу "против всех". Эта инициатива создаст условия для защиты избирательных прав граждан. Ведь официальная демонстрация отсутствия выбора - это тоже выбор", - заметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что предложенные инициативы являются лишь частью долгосрочных социально-экономических и политических реформ, которые сейчас стоят на повестке дня. По его мнению, депутатам необходимо принять активное участие в данной работе и наладить конструктивное взаимодействие с правительством.

Моя принципиальная позиция заключается в том, чтобы все насущные вопросы в обществе обсуждались в первую очередь в парламенте. Представители общественности и эксперты должны принимать самое активное участие в подготовке законопроектов. Одним из главных требований является установление эффективной обратной связи по спорным вопросам, которые могут вызвать недовольство граждан. Перед парламентом стоят две важные задачи - принятие качественных законов и решение актуальных проблем общества", - подчеркнул президент Казахстана.

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