Президент РК предложил снизить порог прохождения политических партий в мажилис

Нур-Султан. 15 января. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил снизить порог прохождения политических партий в мажилис парламента по итогам выборов, передает Kazakhstan Today.

Необходимо снизить порог прохождения политических партий в мажилис с 7 до 5%. Пришло время принять такое решение, так как указанная норма стимулирует законодательно зарегистрированные партии участвовать в предстоящих выборах", - сказал президент РК.

Также глава государства, предложил внести в бюллетени всех уровней отметку "против всех". "Понятие альтернативных взглядов и голосования против всех должно быть нормальным и для нас", - отметил он.

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