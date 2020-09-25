Со следующего года в Казахстане начнут проводить выборы сельских акимов

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Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - Выборы сельских акимов в Казахстане пройдут в 2021 году, передает Kazakhstan Today.

Об этом говорится в общенациональном плане мероприятий по реализации послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий". В разделе "Гражданское участие в управлении государством" говорится о внесении в законодательство Республики Казахстан изменений и дополнений, необходимых для проведения прямых выборов акимов сел, поселков, сельских округов.

Проведение в 2021 году прямых выборов акимов сел, поселков, сельских округов, полномочия которых заканчиваются в 2021 году", - прописано в документе.

Также, согласно плану, предусматривается принятие мер по повышению эффективности работы маслихатов всех уровней, в том числе через наделение маслихатов функцией сбора подписей и составления петиций по развитию региона или местным проблемам и внедрение обязательной онлайн-трансляции заседаний маслихатов.

Кроме того, разрабатывается новая концепция развития местного самоуправления, которая предусматривает:

- разделение полномочий между уровнями государственного управления;

- поэтапное разграничение полномочий органов местного государственного управления и местного самоуправления;

- усиление контроля над процессом утверждения местных бюджетов, в том числе через механизмы прохождения общественной экспертизы, включая применение онлайн-опросов в части общественно значимых расходов, направленных на инфраструктурные и социальные инициативы;

- усиление финансовых возможностей местного самоуправления путем расширения имущественных прав и увеличения доходов сельских округов, что должно стать следующим этапом развития "бюджетов народного участия";

- определение модели бюджетного финансирования регионов, учитывающей не только отношения центр - регион, но и распределение средств внутри региона;

- повышение статуса органов местного самоуправления, сходов и собраний, их мнение относительно актуальных проблем на местах должно учитываться районными маслихатами для принятия конкретных решений;

- усиление ревизионных комиссий.

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