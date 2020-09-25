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Со следующего года в Казахстане начнут проводить выборы сельских акимов

24.09.2020 10450
Со следующего года в Казахстане начнут проводить выборы сельских акимов
Фото: https://www.inform.kz/
Нур-Султан. 24 сентября. Kazakhstan Today - Выборы сельских акимов в Казахстане пройдут в 2021 году, передает Kazakhstan Today.
 
Об этом говорится в общенациональном плане мероприятий по реализации послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий". В разделе "Гражданское участие в управлении государством" говорится о внесении в законодательство Республики Казахстан изменений и дополнений, необходимых для проведения прямых выборов акимов сел, поселков, сельских округов.
 

Проведение в 2021 году прямых выборов акимов сел, поселков, сельских округов, полномочия которых заканчиваются в 2021 году", - прописано в документе.

 
Также, согласно плану, предусматривается принятие мер по повышению эффективности работы маслихатов всех уровней, в том числе через наделение маслихатов функцией сбора подписей и составления петиций по развитию региона или местным проблемам и внедрение обязательной онлайн-трансляции заседаний маслихатов.
 
Кроме того, разрабатывается новая концепция развития местного самоуправления, которая предусматривает:
 
- разделение полномочий между уровнями государственного управления;
 
- поэтапное разграничение полномочий органов местного государственного управления и местного самоуправления;
 
- усиление контроля над процессом утверждения местных бюджетов, в том числе через механизмы прохождения общественной экспертизы, включая применение онлайн-опросов в части общественно значимых расходов, направленных на инфраструктурные и социальные инициативы;
 
- усиление финансовых возможностей местного самоуправления путем расширения имущественных прав и увеличения доходов сельских округов, что должно стать следующим этапом развития "бюджетов народного участия";
 
- определение модели бюджетного финансирования регионов, учитывающей не только отношения центр - регион, но и распределение средств внутри региона;
 
- повышение статуса органов местного самоуправления, сходов и собраний, их мнение относительно актуальных проблем на местах должно учитываться районными маслихатами для принятия конкретных решений;
 
- усиление ревизионных комиссий.
 

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