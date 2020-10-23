Сенат отправил на доработку поправки по вопросам энергетической утилизации отходов

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании сената парламента депутаты рассмотрели законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергетической утилизации отходов, водоохранных полос и перевозки грузов железнодорожным транспортом" и приняли решение вернуть его в мажилис на доработку, передает Kazakhstan Today.

Как отметил спикер сената Маулен Ашимбаев, общий объём собираемых бытовых отходов в Казахстане составляет более 100 млн тонн. Однако уровень их переработки в стране очень низкий. В настоящее время этот показатель составляет всего 14,9%. В законопроекте предлагается вырабатывать электроэнергию за счёт сжигания отходов, тем самым уменьшая количество для захоронения.

Спикер сената добавил, что в законопроекте предусмотрено использование механизма гарантированной закупки электричества, так же как это осуществляется при закупе электроэнергии, произведённой из возобновляемых источников.

В целом очевидно, что принятие этого законопроекта положительно скажется на экологии. Это связано с тем, что будет значительно сокращено количество образующихся отходов и их поступление на полигоны для захоронения. Это снизит их воздействие на окружающую среду", - сказал Ашимбаев.

При рассмотрении законопроекта сенаторы согласились с его важностью, но посчитали необходимым доработать предлагаемые поправки и направили документ в мажилис.

Закон, в частности, предусматривает создание правовых механизмов для реализации проектов по энергетической утилизации твёрдых бытовых отходов, урегулирование вопросов определения границ водоохранных полос в населённых пунктах. В сфере железнодорожного транспорта, в части уточнения понятия "груз", а также продление срока применения временной балансирующей платы", - информирует пресс-служба палаты.

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