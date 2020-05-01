Сенат принял закон о мерах социальной поддержки ветеранов

Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - Сенат парламента РК принял закон "О ветеранах", передает Kazakhstan Today.

Сенаторы обсудили и приняли проект закона РК " О ветеранах ", целью которого является установление категории ветеранов, а также определение организационных, экономических и правовых основ предоставления им мер социальной поддержки, сообщает пресс-служба палаты.

Закон разработан в связи с многочисленными обращениями ветеранов войны и труда в парламент РК, правительство и МТСЗН. В документе консолидированы все льготы и гарантии, предоставляемые ветеранам по действующему законодательству. В рамках закона определены 5 социально-защищаемых категорий ветеранов: ветераны Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий на территории других государств; ветераны, приравненные по льготам и гарантиям к ветеранам Великой Отечественной войны; ветераны труда; другие категории лиц, на которых распространяется действие закона. Военнослужащие, которые принимали участие в боевых действиях в Афганистане, а также на территории других государств, переходят в категорию ветеранов боевых действий, при этом все действующие льготы и пособия сохраняются", - уточнили в пресс-службе Минтруда.

Отмечается, что в категорию ветеранов боевых действий на территории других государств, кроме воинов-афганцев, включены лица, принимавшие участие в усилении охраны внешней границы СНГ на Таджикско-Афганском участке в период с 1992 по 2001 годы, в урегулировании конфликта в Чехословакии в 1968 году, межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе, а также национальный контингент, участвовавший в миротворческой операции в Ираке.

Для вновь вводимой категории будет установлено специальное государственное пособие в размере 4,8 МРП (в 2020 году - 12 725 тенге). Помимо специального государственного пособия, данным лицам будут предоставлены все права и гарантии, действующие для военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане, в том числе по постановке в очередь на жилье, по налогообложению, бесплатному медицинскому обслуживанию, обеспечению санаторно-курортным лечением и так далее. Это коснется свыше 10 тыс. человек", - проинформировали в МТСЗН.

Также будет повышен размер специального государственного пособия лицам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах с 2,13 МРП (в 2020 году - 5647 тенге) до 4,8 МРП (в 2020 году - 12 725 тенге).

Кроме того, в целях обеспечения принципа социальной справедливости пересмотрены размеры специальных государственных пособий для Героев Социалистического Труда.

С 1 января 2019 года для лиц, удостоенных звания "Казакстаннын Енбек Ерi", введено специальное государственное пособие в размере 138,63 месячного расчетного показателя (в 2019 году - 350 041 тенге). Это привело к существенным различиям в размерах пособий у лиц, получивших звание "Казакстаннын Енбек Ерi", и у Героев Социалистического Труда, которые внесли немалый вклад в развитие страны в прошлые годы. В связи с этим будут увеличены размеры пособий для Героев Социалистического Труда из числа участников Великой Отечественной войны, а также Героев Социалистического Труда с 74,65 и 9,6 МРП соответственно до 138,63 МРП (в 2020 году - 367 508 тенге)", - пояснили в пресс-службе министерства.





Также в ходе пленарного заседания депутаты сената парламента РК рассмотрели в двух чтениях и приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения".





Его основными задачами законопроекта являются отнесение к отдельной категории ветеранов военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях на территории других государств и выполнявших международные обязательства по поддержанию мира и безопасности в качестве миротворческих сил.





Кроме того, в двух чтениях сенаторы рассмотрели законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и в закон РК о введении в действие Налогового кодекса. Его целью является гармонизация норм налогового законодательства с проектом закона РК "О ветеранах" в части предоставления налоговых льгот ветеранам боевых действий на территории других государств и применения единообразной терминологии.

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