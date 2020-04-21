Врачи и журналисты сегодня трудятся на передовой и нуждаются в особой защите - Назарбаева

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Нур-Султан. 20 апреля. Kazakhstan Today - Председатель сената парламента РК Дарига Назарбаева на заседании бюро сената затронула тему конфликтных ситуаций с участием журналистов, полицейских, врачей, военнослужащих, волонтеров, о которых периодически сообщают средства массовой информации, передает Kazakhstan Today.

Я хочу напомнить, что и врачи, и журналисты сегодня трудятся на передовой. Они одни из первых сталкиваются с возможной опасностью, но при этом, несмотря на все, продолжают выполнять свой профессиональный долг. И они в первую очередь нуждаются в особой защите - как правовой, так и человеческой", - отметила она.

Дарига Назарбаева подчеркнула, что сейчас необходимо устранять все проблемы без выяснения отношений, поиска виновных, работать сплоченно, помогать друг другу. При этом любые факты неповиновения законным требованиям представителей власти должны жестко пресекаться, а тем более случаи нападения на полицейских или оказания им сопротивления. В свою очередь, и работники правоохранительных органов должны действовать исключительно в рамках своих полномочий, быть вежливыми и корректными.

Сейчас всем тяжело, но, только помогая друг другу, мы сможем быстрее выйти из этой ситуации", - подчеркнула Д. Назарбаева.

На заседании были рассмотрены вопросы распределения законопроектов, одобренных мажилисом, определены головные комитеты по проектам законов, а также одобрена повестка очередного заседания сената, которое запланировано на 30 апреля.

Назарбаева отметила, что законопроекты, включенные в повестку заседания палаты, очень важные для государства и общества. Многие чувствительные вопросы, которые последние годы поднимались гражданами, нашли отражение в новых законодательных актах.

Например, законопроекты "О ветеранах" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам социального обеспечения" направлены на урегулирование вопросов в сфере защиты прав и социальных интересов ветеранов и граждан республики, выполнявших воинский и гражданский долг перед Родиной. Также в документе вводится новая категория ветеранов, участвовавших в боевых действиях на территории других государств.

Также мы рассмотрим законопроект о порядке организации и проведения мирных собраний . Этот проект закона принципиально изменит существующую практику организации и проведения собраний и митингов в стране. Проект направлен на оптимальное сочетание, как прав граждан, так и их ответственности при проведении митингов и в целом соответствует международным стандартам", - отметила Д. Назарбаева.

Подводя итоги заседания бюро, она отметила, что режим чрезвычайного положения продлен в Казахстане до 1 мая, необходимость этой меры обусловлена тем, что Казахстан переходит в пиковую стадию заболеваемости коронавирусом.

С сегодняшнего дня в городах Нур-Султане и Алматы ряд субъектов предпринимательства возобновит работу при сохранении жестких санитарно-эпидемиологических мер. В связи с этим актуальными становятся вопросы: готовы ли предприятия к выходу на работу сотрудников? Смогут ли они обеспечить все необходимые условия безопасности и гигиены для своих коллективов?" - сказала Назарбаева.

Она подчеркнула необходимость анализа практики администрирования, координации государственных органов, действующего законодательства и НПА в условиях ЧС и предложила включить в план работы сната проведение в октябре парламентских слушаний на тему мобилизационной готовности страны к режиму ЧС и ЧП.

Акиматы делятся информацией, говорят о плохой координации работы в центре и на местах, о том, что теряют много времени на уговоры и преодоление сопротивления. Большой вопрос о мобилизационном резерве. У нас сейчас лежит законопроект по мобилизационной подготовке. Он в комплексе и системно не отвечает современным требованиям. Хорошо ли, плохо ли, но теперь у нас есть практический опыт, и опираться мы должны уже на него", - сказала Назарбаева.

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