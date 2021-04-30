Сенат принял закон, обязывающий коллекторов фиксировать любое взаимодействие с должниками

НУР-СУЛТАН. 29 АПРЕЛЯ - Сенаторы рассмотрели и приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Документ, разработанный по поручению главы государства, нацелен на совершенствование правовой базы осуществления микрофинансовой и коллекторской деятельности.

Закон предусматривает введение запрета для коллекторов на звонки с чужих телефонных номеров, а также они будут обязаны осуществлять видео- и аудиофиксацию процесса любого взаимодействия с должниками", - напомнили в пресс-службе сената.

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