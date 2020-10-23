Сенат принял законодательные поправки по вопросам культуры

Нур-Султан. 22 октября. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании сената парламента депутаты приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры", передает Kazakhstan Today.

Этот закон способствует совершенствованию библиотечного и издательского дела, формированию отечественной электронной библиотеки и расширению её фондов. Также закон позволяет регулировать работу организаций культуры, концертную деятельность, включая поддержку творческим союзам", - сказал председатель палаты Маулен Ашимбаев.

Он отметил, что закон будет способствовать сохранению культурных ценностей и национального культурного достояния Казахстана.

В законопроекте указан запрет на любой контент, содержащий насилие, пропаганду межнациональной, религиозной и расовой вражды, а также культа жестокости.

Всё это касается организаторов массовых мероприятий и артистов. При принятии закона, организаторы концертов и других культурно-массовых мероприятий будут обязаны заранее предупреждать публику об использовании фонограмм во время выступлений артистов эстрады. Это даст возможность зрителю право выбора платить за концерт под фонограмму или отказаться от него , это отразится и на стоимости билета", - сообщили в пресс-службе сената.

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