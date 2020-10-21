На концертах зрителей будут предупреждать об использовании фонограммы

Нур-Султан. 20 октября. Kazakhstan Today - На расширенном заседании комитета сената по социально-культурному развитию и науке рассмотрен законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры", передает Kazakhstan Today.

При принятии закона организаторы концертов и других культурно-массовых мероприятий будут обязаны заранее предупредить публику об использовании фонограмм во время выступлений артистов эстрады", - сообщили в пресс-службе сената.

В законопроекте в целом прописаны правила использования певцами фонограмм во время выступлений. В документе также указан запрет на любой контент, содержащий насилие, пропаганду межнациональной, религиозной и расовой вражды, а также культа жестокости. Всё это касается организаторов массовых мероприятий и артистов.

Сенаторы также поддержали создание Национальной электронной библиотеки для сохранения культурного наследия народа Казахстана.

Документ передан на рассмотрение палаты.

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