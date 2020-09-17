В РК организаторы концертов будут заранее информировать зрителей об использовании артистами фонограммы

Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента сегодня одобрили новые законодательные поправки по вопросам культуры, передает Kazakhstan Today.

Как отметил спикер мажилиса Нурлан Нигматулин, новый документ обяжет организаторов концертов заранее информировать зрителей об использовании фонограмм исполнителями музыкальных произведений.

Депутаты поддержали норму, устанавливающую обязанность организаторов концертов информировать зрителя об использовании фонограммы, но при этом эта норма существенно откорректирована, отметил спикер.

Если в правительственном варианте законопроекта обязанность информировать об использовании фонограммы была размыта между организатором и исполнителями, то депутаты предлагают чётко определить: во-первых, что это - обязанность организатора; во-вторых, что этот же организатор обязан информировать зрителя о том, будет ли использоваться на концерте фонограмма", - сказал Нурлан Нигматулин.

По его словам, таким образом зритель заранее будет знать, концерт пройдёт под фонограмму или будет "живой" звук. И артист должен решить: поёт он "вживую" по одной ставке или под фонограмму - по другой, гораздо меньшей.

В народе недаром говорят, что "за пение под фонограмму надо платить не деньгами, а их ксерокопиями", - резюмировал Нурлан Нигматулин.

Норма об уведомлении зрителя об использовании исполнителями фонограмм позволит упорядочить ведение концертной деятельности, повысить уровень исполнителей музыкальных произведений и качество репертуара. Вводятся нормы, направленные на создание фондов для поддержки творческих инициатив, что будет способствовать популяризации и продвижению национальной культуры и искусства путём привлечения гражданского общества.

В целом законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития культуры в сфере библиотечного дела, деятельности организаций культуры, творческих союзов и издательского дела. В частности, предусматривается определение порядка формирования Казахстанской национальной электронной библиотеки как единой организационной и технологической системы, позволяющей интегрировать всю библиотечную сеть Казахстана в цифровом формате, сообщает пресс-служба мажилиса.

Кроме того, законопроектом предлагается определить сроки приобретения авторских прав и выплаты гонораров на общественно значимую литературу, а также ряд норм, связанных с совершенствованием издательского дела. "Внесёнными депутатами поправками предлагается закрепить компетенцию по приёму и предварительному отбору заявок на издание общественно значимой литературы, проведению мероприятий по поддержке издательского дела за Национальной государственной книжной палатой", - проинформировали в пресс-службе.

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