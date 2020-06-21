Си Цзиньпин пожелал Назарбаеву скорейшего выздоровления

Нур-Султан. 20 июня. Kazakhstan Today - В адрес Первого Президента Казахстана поступила телеграмма от председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, передает Kazakhstan Today.

Председатель КНР выразил искренние сопереживания Первому Президенту Казахстана по случаю его заболевания коронавирусной инфекцией, сообщается на официальном сайте Елбасы.

С момента вспышки коронавирусной инфекции Китай и Казахстан проводили плодотворное антиэпидемиологическое сотрудничество, что подтверждает высокий уровень и особый характер китайско-казахстанских отношений вечного всестороннего стратегического партнерства, а также служит ярким примером совместного противодействия пандемии для международного сообщества. Убежден, что эпидемия будет побеждена, а двусторонние отношения получат новое, еще более продуктивное развитие. Я весьма ценю налаженную с Вами личную дружбу и искренне желаю Вам скорейшего выздоровления", - говорится в телеграмме.

Как сообщил в Твиттере пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай, Елбасы читает все телеграммы и письма, будь они от лидеров других государств или от трудовых коллективов комбината.

Для Нурсултана Назарбаева все письма одинаково дороги. Единство людей, их добрые и душевные пожелания придают силы Первому Президенту", - написал Айдос Укибай.

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