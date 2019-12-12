Следующая встреча по Сирии в Астанинском формате намечена на март 2020 года

Согласно заявлению, Иран, Россия и Турция, как страны-гаранты Астанинского формата, подтвердили свою неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также целям и принципам Устава ООН. В этой связи они "отвергли все попытки создать новые реалии "на земле", включая незаконные инициативы по самоуправлению под предлогом борьбы с терроризмом, и выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии и угрожающим национальной безопасности соседних стран".

Страны-гаранты также выразили свое неприятие в связи с незаконным захватом и распределением доходов от продажи нефти, которые должны принадлежать Сирийской Арабской Республике. Осудили продолжающиеся вооруженные атаки Израиля, нарушающие международное право и международное гуманитарное право, подрывающие суверенитет Сирии и соседних стран, а также угрожающие стабильности и безопасности в регионе.

Высказали серьезную обеспокоенность в связи с усилением присутствия и террористической активности группировки "Хейат Тахрир аш-Шам" и других аффилированных с ней террористических организаций, признанных таковыми СБ ООН, которые угрожают мирным жителям внутри зоны деэскалации и за ее пределами. Подтвердили в этой связи решимость продолжить сотрудничество в интересах окончательной ликвидации ИГИЛ, "Джабхат ан-Нусры" и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой" или ИГИЛ, и прочих террористических групп, которых признал таковыми Совет Безопасности ООН. Выразив сожаление в связи с жертвами среди мирных жителей, согласились предпринять конкретные меры на основе предыдущих договоренностей по обеспечению защиты гражданского населения в соответствии с нормами международного гуманитарного права и безопасности военнослужащих стран-гарантов, находящихся внутри и снаружи Идлибской зоны деэскалации", - указано в заявлении.

Также страны-гаранты подтвердили решимость продолжать операции по освобождению насильственно удерживаемых лиц/заложников в рамках профильной Рабочей группы Астанинского формата. Подчеркнули, что Рабочая группа является уникальным механизмом, подтвердившим свою востребованность и эффективность в деле установления доверия между сирийскими сторонами, и согласились предпринять меры по продолжению ее работы.

Решили провести следующую Международную встречу по Сирии в Астанинском формате в Нур-Султане в марте 2020 года", - заключается в документе.

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