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Смаилов провел встречу с Мишустиным в рамках Каспийского форума

06.10.2022, 18:30 6586
Смаилов провел встречу с Мишустиным в рамках Каспийского форума
Фото: Telegram/UKIMET
МОСКВА. 6 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов провел встречу с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным на полях второго Каспийского экономического форума в Москве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стороны обсудили практические аспекты развития торгово-экономического сотрудничества, взаимодействие в сферах промышленности и нефтегазовой отрасли, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной повестки дня", - сообщает пресс-служба премьер-министра.


По итогам переговоров главы правительств выразили готовность к укреплению двусторонних связей по всем приоритетным направлениям сотрудничества.

Напомним, сегодня Алихан Смаилов выступил на заседании второго Каспийского экономического форума. В своем выступлении он призвал страны "Каспийской пятерки" расширять грузопотоки между Европой, Центральной Азией и Китаем.
 

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Казахстан готов к дальнейшему наращиванию взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений с Россией

06.10.2022, 19:17 5931
МОСКВА. 6 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным на полях второго Каспийского экономического форума в Москве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Михаил Мишустин подчеркнул, что высокая динамика правительственных контактов вызвана "нашей искренней заинтересованностью в укреплении дружбы, партнерства, союзничества с братским Казахстаном", сообщает РИА Новости.
 
Он подчеркнул, что в январе-августе двусторонний товарооборот вырос почти на 9% и составил $17,5 млрд.
 

При сохранении этой тенденции в конце года мы можем выйти на новый рекордный уровень товарооборота, как раз недавно отмечали этот рекордный уровень, а будет еще больше", - сказал российский премьер.

 
По словам Мишустина, с учетом солидной индустриальной базы России и Казахстана у стран есть хорошие перспективы для реализации программ по совместному производству приоритетной промышленной продукции, востребованной на рынках.
 

Предлагаем здесь активнее запускать наши новые стратегические проекты и в энергетике, и в машиностроении, в транспортной инфраструктуре, в мирном атоме, в цифровой экономике. Направлений очень много", - сказал глава правительства РФ.

 
Российская сторона, отметил он, придает большое значение транспортному сотрудничеству, в том числе в рамках международного коридора Север - Юг.
 

Новый маршрут необходим для обеспечения логистических цепочек, поставок сырья, комплектующих, готовой продукции, укрепления связанности между нашими странами и нашими соседями по региону и, конечно, для стимулирования дальнейшего роста товарооборота", - сказал Мишустин.

 
Он также подчеркнул, что необходимо обеспечить надежную защиту торгово-экономического взаимодействия России и Казахстана от влияния, в том числе незаконных экономических санкций, со стороны недружественных государств. Мишустин убежден, что активная совместная работа России и Казахстана будет способствовать дальнейшему повышению роли многосторонних объединений, в которых участвуют обе страны, в том числе и в мировой экономике.
 
От президента РФ Владимира Путина и от себя лично Мишустин попросил передать наилучшие пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
 
Со своей стороны Смаилов отметил, что взаимодействие между Россией и Казахстаном развивается в полном соответствии с духом и принципами договора о добрососедстве и союзничестве.
 

Основополагающее значение имеет постоянный политический диалог между нашими лидерами. Отрадно, что и наши с вами встречи носят регулярный конструктивный характер", - сказал премьер-министр Казахстана.

 
Он выразил уверенность, что сторонам удастся продолжить наращивание торгового сотрудничества, поскольку для этого есть все инструменты.
 

Правительство Казахстана подтверждает готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия по всему спектру двусторонних отношений", - сказал он.

 
Отметим, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 октября примет участие в заседании Евразийского межправсовета в Ереване, а 28 октября - во встрече глав правительств СНГ в Астане.
 

Смаилов призвал страны "Каспийской пятерки" расширять грузопотоки между Европой, Центральной Азией и Китаем

06.10.2022, 17:31 7951
Смаилов призвал страны "Каспийской пятерки" расширять грузопотоки между Европой, Центральной Азией и Китаем
Фото: primeminister.kz
МОСКВА. 6 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов выступил на пленарном заседании второго Каспийского экономического форума, проходящего в Москве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В своем выступлении глава казахстанского кабмина акцентировал внимание на инициативе президента Токаева о создании Прикаспийского продовольственного хаба. При этом он отметил, что для полного раскрытия потенциала межрегиональной торговли необходимо улучшать транспортную связанность региона. Так, например, порт Актау может стать узловым на маршруте Индия - страны Персидского залива - Иран - Казахстан - Россия", - сообщает пресс-служба правительства.

 
Смаилов также заявил о необходимости развития и синхронного устранения "узких" мест на Транскаспийском международном транспортном маршруте для расширения грузопотоков между Европой, Центральной Азией и Китаем.
 

Казахстан наметил большие планы по формированию трансграничных хабов, которые увеличат потенциал транспортных коридоров Север - Юг и Восток - Запад. Это морские порты Актау и Курык, сухой порт Хоргос, Международный центр промышленной кооперации "Центральная Азия" и другие. Есть договоренность с коллегами о том, что начнем эту работу уже сейчас. Разработаем соответствующую дорожную карту и приступим к расширению потенциала наших транзитных маршрутов", - заявил Смаилов.

 
Еще одним важным аспектом сотрудничества премьер Казахстана назвал обеспечение региональной энергетической безопасности. В этом направлении главными приоритетами становятся глубокая переработка нефти и газа.
 

Сегодня Казахстан совершенствует законодательную базу и создает более привлекательные условия для инвестиций в недропользование. До конца года будет внедрен улучшенный модельный контракт, который предусматривает фискальные и регуляторные преференции для сложных нефтегазовых проектов на суше и на море", - отметил глава правительства.

 
Также, по его словам, созданы благоприятные условия для реализации перспективных проектов в нефтегазохимии. В частности, предусмотрены значительные меры господдержки и преференции в рамках специальной экономической зоны в Атырауской области.
 
Немаловажную роль, по мнению Смаилова, играет и взаимодействие в сфере экологии, так как в прибрежных зонах Каспия проживает более 15 млн человек.
 

Сохранение экологического баланса является важнейшей задачей для наших стран. Проблемы моря связаны с истощением его биологических ресурсов, рисками серьезного загрязнения в результате добычи сырья и транспортировки грузов. В этой связи призываем поддержать возобновление деятельности Каспийской экологической программы", - подчеркнул Смаилов.

 
В завершение Алихан Смаилов призвал страны региона активизировать совместные шаги в сфере туризма: принять меры по запуску комбинированных туров, развитию круизного туризма и либерализации визово-миграционных режимов.
 

Правительством Казахстана также ведется работа по созданию на побережье Каспия благоприятного туристского климата. В частности, до 2025 года планируется реализовать 15 инвестиционных проектов на сумму более 360 млн долларов", - отметил он.

 
Премьер-министр добавил, что ключевым шагом для развития регионального туризма стала подготовка соответствующего соглашения между странами бассейна Каспийского моря.
 

Предлагаем активизировать работу по его скорейшему подписанию", - заключил Смаилов.

 
Напомним, в эти дни в Москве проходит Каспийский экономический форум, в котором принимают участие более 1000 делегатов из стран "Каспийской пятерки", а также Беларуси, Кыргызстана и Узбекистана.
 

Кошанов выдвинул кандидатуру Токаева на пост президента

06.10.2022, 10:22 10921
Кошанов выдвинул кандидатуру Токаева на пост президента
АСТАНА. 6 ОКТЯБРЯ - В ходе XXIV съезда AMANAT председатель партии Ерлан Кошанов выдвинул кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост президента страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Я думаю, наш президент прошел с достоинством многие испытания. Под надежным руководством Касым-Жомарта Токаева наша страна прогрессивно развивается… Наш лидер в самый сложный для народа период взял на себя всю ответственность, сохранил государственность, не дав стране погрузиться в хаос. Поэтому сегодня задача партии AMANAT и наша с вами историческая ответственность - объединить всех казахстанцев вокруг прогрессивных реформ президента. Предлагаю нашу кандидатуру - Касым-Жомарта Токаева", - сказал Кошанов, выступая перед делегатами.

 
Также в ходе съезда планируется утверждение политической платформы партии.
 
В Астане проходит внеочередной XXIV съезд партии AMANAT. В работе съезда примут участие делегаты из всех регионов страны.

Напомним, Токаев намерен баллотироваться на пост президента от широкой коалиции общественно-политических сил.
 

В казахстанском МИДе обсудили ситуацию вокруг посла Украины

05.10.2022, 15:11 16506
В казахстанском МИДе обсудили ситуацию вокруг посла Украины
Фото: fin-journal.info
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Российский посол Алексей Бородавкин обсудил в Министерстве иностранных дел Казахстана ситуацию вокруг украинского дипломата, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на РИА Новости.
 

Встреча состоялась. Все то, что сказано в комментарии (официального представителя МИД РФ. - Прим. KAZAKHSTAN TODAY) Захаровой вчера, все это обсуждалось", - сказал Бородавкин.

 
Напомним, посла Казахстана в России Ермека Кошербаева вызвали в Министерство иностранных дел России из-за ситуации с украинским послом Петром Врублевским.
 
На встрече официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассчитывает на окончательную высылку украинского посла Петра Врублевского из Казахстана.

Ранее, 22 августа, Захарова опубликовала в своем Telegram-канале отрывок из интервью Врублевского одному из казахских блогеров. В нем он заявил, что "чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению". Комментируя это заявление, дипломат подчеркнула, что такие слова может сказать только посол террористического режима.
 
Слова посла Украины о русских также осудила Ассамблея народа Казахстана. В обращении говорится, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды.
 
На следующий день МИД Казахстана вызвало украинского посла, ему был выражен протест.
 
Позже отмечалось, что Врублевский принес извинения за свои высказывания о русских и покинул Казахстан по требованию властей республики. По данным СМИ, в начале сентября он улетел в Варшаву, однако вскоре вернулся в республику.
 
Сегодня в казахстанском МИДе сообщили, что от Украины получен запрос на назначение нового посла в Казахстане.
 

В МИД РК прокомментировали заявление Марии Захаровой

05.10.2022, 12:11 18386
В МИД РК прокомментировали заявление Марии Захаровой
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Тональность заявления официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой диссонирует с характером взаимоотношений двух стран, считают в казахстанском МИДе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По поводу комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой в отношении высылки украинского посла из Казахстана хотел бы отметить, что тональность ее заявления диссонирует характеру союзнических взаимоотношений Казахстана и России как равноправных стратегических партнеров", - озвучил позицию МИД РК его официальный представитель Айбек Смадияров.

 
Также он отметил, что в казахстанском МИДе не могут понять, о какой уголовной ответственности говорит МИД России, так как посол Украины в Казахстане, согласно Венской конвенции, имеет дипломатическую неприкосновенность.

Напомним, МИД РФ выразил надежду на высылку украинского посла Врублевского из Казахстана.

Рассчитываем, что казахстанская сторона, следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства (статья 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает до 7 лет лишения свободы за разжигание национальной розни), не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве и примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста", - сказала Мария Захарова.


Позже в казахстанском МИДе сообщили, что от Украины получен запрос на назначение нового посла Украины в РК. Также стало известно, что сегодня, 5 октября, посол РФ Алексей Бородавкин будет вызван в министерство в связи с заявлением Марии Захаровой.
 

От Украины получен запрос на назначение нового посла в Казахстане - МИД РК

05.10.2022, 10:54 19526
От Украины получен запрос на назначение нового посла в Казахстане - МИД РК
АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Министерство иностранных дел Украины отправило запрос на назначение нового посла в Казахстане. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Смадиярова, до украинской стороны было доведена неприемлемость высказываний Петра Врублевского, которые задевают чувства казахстанцев, особенно этнических русских.
 

Украинская сторона с пониманием приняла это. Была достигнута договоренность о его отзыве. Сейчас от МИД Украины получен запрос на назначение нового посла", - рассказал представитель казахстанского МИД в мажилисе.


Смадияров также отметил, что посол Украины Врублевский  "имеет нежелательный статус в стране".

Какие-либо встречи в МИДе и других ведомствах не планируются. Временную кандидатуру сейчас рассматривают, и в ближайшее время она будет назначена", - добавил он.


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Кроме того, представитель МИД добавил, что сегодня посол РФ Алексей Бородавкин будет вызван в министерство в связи с заявлением Марии Захаровой.

Напомним, МИД РФ выразил надежду на высылку украинского посла Врублевского из Казахстана.

22 августа Захарова опубликовала в своем Telegram-канале отрывок из интервью Врублевского одному из казахских блогеров. В нем он заявил, что "чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению". Комментируя это заявление, дипломат подчеркнула, что такие слова может сказать только посол террористического режима.

Слова посла Украины о русских также осудила Ассамблея народа Казахстана. В обращении говорится, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды.  

На следующий день в МИД Казахстана сообщили, что ведомство вызвало украинского посла, ему был выражен протест. Позже отмечалось, что Врублевский принес извинения за свои высказывания о русских и покинул Казахстан по требованию властей республики. По данным СМИ, в начале сентября он улетел в Варшаву, однако вскоре вернулся в республику.
 

Коллективные силы ОДКБ отработали ликвидацию последствий биологического характера

05.10.2022, 09:39 20371
Коллективные силы ОДКБ отработали ликвидацию последствий биологического характера
Фото: iz.ru
ТАРАЗ. 5 ОКТЯБРЯ - Военные силы государств - участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) впервые отработали мероприятия по ликвидации последствий ЧС биологического характера на совместных учениях в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Учения на казахстанском полигоне "Матыбулак" проходят с 3 по 7 октября. К практическим действиям привлекли новое подразделение в составе коллективных сил ОДКБ - совместное подразделение радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения. Основу данного подразделения составили российские специалисты научно-исследовательских подразделений и Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Министерства обороны России, сообщает газета "Известия".
 
Начальник Научно-исследовательского центра биологической защиты специального назначения Игорь Богомолов заявил, что специалисты с поставленной задачей справились.
 
Общая численность участников учений в Казахстане составит более 6500 человек и свыше 850 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Основу российского контингента составляют подразделения Центрального военного округа.
 
3 октября в Казахстане стартовала активная фаза учений коллективных сил ОДКБ. Первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана генерал-лейтенант Марат Хусаинов отметил значение ОДКБ в деле обеспечения стабильности и безопасности в регионе и повышении профессионализма военнослужащих государств, участвующих в организации. В текущем году основные мероприятия совместной подготовки проводятся в Центрально-Азиатском регионе, где ключевое влияние на развитие обстановки оказывает ситуация в Афганистане.
 

МИД РФ выразил надежду на высылку украинского посла Врублевского из Казахстана

05.10.2022, 08:36 20281
МОСКВА. 5 ОКТЯБРЯ - Посла Казахстана в России Ермека Кошербаева вызвали в Министерство иностранных дел России из-за ситуации с украинским послом Петром Врублевским, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Москва рассчитывает, что Астана примет меры для окончательной высылки украинского посла Петра Врублевского из Казахстана, сообщает газета "Известия".
 

Рассчитываем, что казахстанская сторона, следуя не только духу союзнических отношений с Россией, но и букве собственного законодательства (статья 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает до 7 лет лишения свободы за разжигание национальной розни), не станет идти на поводу у неонацистского режима в Киеве и примет меры к скорейшей окончательной высылке этого одиозного националиста", - приводит слова дипломата Telegram-канал внешнеполитического ведомства.

 
Захарова напомнила, что российская сторона потребовала высылки "дипломата" после его публичных призывов убивать как можно больше русских. В ответ было обещано, Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в самые сжатые сроки.
 

К глубочайшему сожалению, заверения о том, что этот бандеровский эмиссар "никогда не вернется" в Астану, не выполнены. Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы "просто собрать вещи и забрать семью". Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии", - указала представитель российского МИДа.

 
Ранее, 22 августа, Захарова опубликовала в своем Telegram-канале отрывок из интервью Врублевского одному из казахских блогеров. В нем он заявил, что "чем больше русских будет убито сейчас, тем меньше их придется уничтожать следующему поколению". Комментируя это заявление, дипломат подчеркнула, что такие слова может сказать только посол террористического режима.
 
Слова посла Украины о русских также осудила Ассамблея народа Казахстана. В обращении говорится, что дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не для разжигания ненависти и вражды.
 
На следующий день в МИД Казахстана сообщили, что ведомство вызвало украинского посла, ему был выражен протест. Позже отмечалось, что Врублевский принес извинения за свои высказывания о русских и покинул Казахстан по требованию властей республики. По данным СМИ, в начале сентября он улетел в Варшаву, однако вскоре вернулся в республику.
 

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