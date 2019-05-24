СМИД ОДКБ утвердил кандидатуру от Беларуси на пост генсека Организации

Бишкек. 23 мая. Kazakhstan Today - Накануне в Бишкеке прошло заседание Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором принял участие министр иностранных дел Казахстана Бейбут Атамкулов, передает Kazakhstan Today.

Одним из практических результатов встречи в Бишкеке стало подписание решения СМИД ОДКБ о представлении Совету коллективной безопасности ОДКБ кандидатуры от Республики Беларусь на пост генерального секретаря ОДКБ", - сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.

Также в рамках подготовки к сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ СМИД согласовал пакет мер по снижению возможной напряженности в таджикско- афганском приграничье , план коллективных действий стран ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы и регламент информационного взаимодействия Центра кризисного реагирования ОДКБ.

Кроме того, по итогам заседания министрами иностранных дел принято Открытое обращение к главам МИД государств-членов НАТО с предложениями о развитии сотрудничества и укреплении взаимного доверия. В документе содержится ряд практических инициатив, таких как обмен оценками и информацией, создание механизма предупреждения опасной военной деятельности, взаимные приглашения на учения, развитие прямого диалога между руководством и органами двух организаций, проинформировали в пресс-службе.

Также министры сделали совместное заявление, приуроченное к 75-летию годовщины освобождения Беларуси в ходе Второй мировой войны.

Следующее заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ состоится в Бишкеке накануне сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированной на 28 ноября 2019 года.

ОДКБ образована 7 октября 2002 года. В Организацию, помимо Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Основными целями создания ОДКБ являются укрепление мира, международной, региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов Организации, приоритет в достижении которых отдается политико-дипломатическим средствам.

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