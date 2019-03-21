Система Orphus

Назарбаев поддержал кандидатуру госсекретаря Совбеза Беларуси на пост генсека ОДКБ

13.12.2018, 17:20 6026
Астана. 13 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Станиславом Засем, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба Акорды, в ходе встречи Нурсултан Назарбаев выразил поддержку Станиславу Засю в качестве кандидата на пост генерального секретаря ОДКБ.

"В Санкт-Петербурге главы государств приняли решение поддержать вашу кандидатуру, предложенную Александром Григорьевичем Лукашенко. Вы уже начали встречаться с руководителями стран-членов организации. Были уже в Бишкеке. Как известно, Кыргызская Республика сейчас председательствует в ОДКБ. Уверен, что ваши встречи прошли хорошо", - сказал президент Казахстана.

Глава государства также отметил, что Зась обладает всеми необходимыми навыками и знаниями для работы на указанной должности.

"Вы являетесь военным и имеете соответствующее образование. Работали в генеральном штабе, Совете безопасности Республики Беларусь. Вы знакомы с работой ОДКБ, участвовали в различных встречах и совещаниях. Мы будем поддерживать вас", - сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе беседы президент Казахстана также подчеркнул важность обеспечения эффективной работы ОДКБ.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая