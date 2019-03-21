Назарбаев поддержал кандидатуру госсекретаря Совбеза Беларуси на пост генсека ОДКБ

Астана. 13 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Станиславом Засем, передает Kazakhstan Today.





Как сообщила пресс-служба Акорды, в ходе встречи Нурсултан Назарбаев выразил поддержку Станиславу Засю в качестве кандидата на пост генерального секретаря ОДКБ.





"В Санкт-Петербурге главы государств приняли решение поддержать вашу кандидатуру, предложенную Александром Григорьевичем Лукашенко. Вы уже начали встречаться с руководителями стран-членов организации. Были уже в Бишкеке. Как известно, Кыргызская Республика сейчас председательствует в ОДКБ. Уверен, что ваши встречи прошли хорошо", - сказал президент Казахстана.





Глава государства также отметил, что Зась обладает всеми необходимыми навыками и знаниями для работы на указанной должности.





"Вы являетесь военным и имеете соответствующее образование. Работали в генеральном штабе, Совете безопасности Республики Беларусь. Вы знакомы с работой ОДКБ, участвовали в различных встречах и совещаниях. Мы будем поддерживать вас", - сказал Нурсултан Назарбаев.





В ходе беседы президент Казахстана также подчеркнул важность обеспечения эффективной работы ОДКБ.





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