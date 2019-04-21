Террористы разгромленного ИГИЛ планируют создание "Исламского халифата Хорасан" в Афганистане и Центральной Азии - ОДКБ

Санкт-Петербург. 20 апреля. Kazakhstan Today - Террористы разгромленного ИГИЛ планируют создание в Афганистане "Исламского халифата Хорасан" с дальнейшим распространением его влияния в странах Центральной Азии. Об этом заявил исполняющий обязанности генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, вступая на межпарламентской Конференции по противодействию международному терроризму в Санкт-Петербурге, передает Kazakhstan Today.

В ходе выступления Семериков заявил, что в результате понесенного ИГИЛ военного поражения в Ираке и Сирии лидеры международной террористической организации пересмотрели свою тактику в сторону сохранения оставшегося боевого потенциала и дальнейшего распространения террористических идей на основе сетевого принципа, сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В результате террористы различного рода расширили своё присутствие и активность на севере Афганистана, вынашивая планы создания так называемого "Исламского халифата Хорасан" с дальнейшим распространением его влияния на соседние государства Центральной Азии. Как следствие, угроза проведения террористических акций на территории государств - членов ОДКБ существенно возросла", - подчеркнул исполняющий обязанности генсека ОДКБ.

"Понимая, что питательной средой террористов и экстремистов являются незаконный оборот наркотиков и оружия, а также нелегальная миграция, мы повысили эффективность ежегодно проводимых в формате ОДКБ региональных операций постоянного действия "Канал" - по борьбе с наркопреступностью и "Нелегал" по пресечению незаконной миграции", - добавил Валерий Семериков.

Кроме того, для противодействия идеологам террористических организаций в Интернете в ОДКБ проводится операция "ПРОКСИ" (по противодействию преступлениям, совершаемым с применением информационных технологий).

Впервые в этом году проводится специальная операция "Наемник", целью которой является перекрытие каналов вербовки, выезда, въезда граждан государств - членов ОДКБ для участия в террористической деятельности и нейтрализации ресурсной базы международных террористических организаций на территории государств, входящих в состав Организации.

"Наращивая усилия в борьбе с международным терроризмом, ОДКБ ведет работу по формированию Единого списка организаций, признанных террористическими на территории государств Организации. Чтобы эта работа увенчалась успехом необходимо провести гармонизацию антитеррористических законодательств государств - членов ОДКБ. И здесь рассчитываем на помощь Парламентской ассамблеи ОДКБ, а также парламентариев наших государств", - сказал Семериков.

В заключении он выразил необходимость выработки конкретных идей и рекомендаций в целях активизации совместной работы по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на основе Кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма.

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