Состоялся телефонный разговор Михаила Мишустина с Аскаром Маминым

МОСКВА. 8 АПРЕЛЯ - Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Главы правительств рассмотрели вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, совместные проекты в промышленности и энергетике, а также противодействие коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Михаил Мишустин и Аскар Мамин обсудили также тематику интеграционного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.

Напомним , 16 февраля премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

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