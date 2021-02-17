Мамин обсудил с Мишустиным актуальные вопросы двустороннего сотрудничества

Нур-Султан. 16 февраля. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба главы правительства РК, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, космической сферах, развитие промышленной кооперации, взаимодействие в рамках ЕАЭС.

Особое внимание уделено совместным мерам по недопущению распространения COVID-19, а также вопросам реализации Программы совместных действий по функционированию пунктов пропуска на казахстанско-российской границе.

4 февраля премьер-министр РК Аскар Мамин провел двустороннюю встречу с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, прибывшим в Алматы для участия в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и форуме "Digital Almaty".

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