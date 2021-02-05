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Мамин обсудил с российским коллегой вопросы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества

04.02.2021 5131
Мамин обсудил с российским коллегой вопросы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества
Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел двустороннюю встречу с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, прибывшим в Алматы для участия в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и форуме "Digital Almaty", передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба главы правительства РК, стороны обсудили вопросы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, геологической, военно-технической сферах, а также промышленной кооперации, АПК, рационального использования и охраны водных ресурсов трансграничных рек. 
 
Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза. 
 
Особое внимание уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран, в том числе путем подготовки и реализации Комплексной программы экономического сотрудничества на 2021-2025 годы. 
 
Россия - один из основных торговых партнеров Казахстана. Двусторонний товарооборот за 2020 год превысил 18 миллиардов долларов.
 

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