Мамин обсудил с российским коллегой вопросы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества

Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин провел двустороннюю встречу с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, прибывшим в Алматы для участия в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) и форуме "Digital Almaty", передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба главы правительства РК, стороны обсудили вопросы дальнейшего наращивания двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической, геологической, военно-технической сферах, а также промышленной кооперации, АПК, рационального использования и охраны водных ресурсов трансграничных рек.

Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза.

Особое внимание уделено совместным мерам по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран, в том числе путем подготовки и реализации Комплексной программы экономического сотрудничества на 2021-2025 годы.

Россия - один из основных торговых партнеров Казахстана. Двусторонний товарооборот за 2020 год превысил 18 миллиардов долларов.

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