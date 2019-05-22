Алматы. 21 мая. Kazakhstan Today - Молодых сотрудников департамента юстиции Алматы возят в тюрьму для профилактики коррупции, передает Kazakhstan Today.

Департамент юстиции города Алматы на постоянной основе проводит профилактические мероприятия по противодействию коррупции, включая внедрение системы управления рисками и совершенствования ведомственного контроля", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, 22 мая 16 молодых госслужащих департамента отправятся в следственный изолятор СИ18 КУИС МВД РК.

Как считают в департаменте юстиции, данное мероприятие в череде принимаемых мер по профилактике коррупционных проявлений является одним из важных, поскольку наглядно позволяет показать сотрудникам неотвратимость последствий в случае совершения коррупционного преступления.

В ходе "экскурсии" сотрудники побеседуют с подозреваемыми в коррупционных преступлениях", - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что выезды в следственный изолятор осуществляются постоянно. В 2018 такие мероприятия организовывались дважды, в них приняли участие 42 государственных служащих.

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