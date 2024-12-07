Совет коллективной безопасности ОДКБ сделал заявление в связи с 80-й годовщиной Победы
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Москва. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Совет коллективной безопасности ОДКБ сделал заявление в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Мы, члены Совета коллективной безопасности ОДКБ, в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов отдаем дань памяти десяткам миллионов наших соотечественников, погибших на фронтах войны, в партизанских отрядах, под бомбежками, в оккупации и концентрационных лагерях, от голода, холода и блокады", - говорится в заявлении.
В документе отмечается, что тяжелейшая и кровопролитнейшая из войн в истории человечества завершилась победоносно благодаря сплоченности, несгибаемой стойкости и героическому самопожертвованию народов стран организации.
Наш священный долг как победивших нацизм государств - сохранить для нынешних и будущих поколений правду об общей борьбе за освобождение мира от нацизма. Акцентируем важность итогов Нюрнбергского процесса, признавшего преступными нацистские организации, включая руководящий состав НСДАП, СД, СС и гестапо, участвовавших в агрессивной войне и беспрецедентных по масштабу и характеру преступлениях против мирных граждан", - говорится в заявлении.
Члены совета считают категорически недопустимой героизацию нацистского движения и его приспешников, в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов, переименования улиц, проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого и неонацизма.
Выражаем глубокую обеспокоенность участившимися преднамеренными попытками и случаями осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь борцов с нацизмом. Отмечаем безальтернативность формирования устойчивого многополярного миропорядка на основе культурно-цивилизационного многообразия современного мира, естественного права народов самим определять пути и модели развития, реализуя важнейший принцип Устава ООН - суверенное равенство государств", - сказано в документ.
Ранее президенты стран ОДКБ приняли заявление в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и утвердили план мероприятий по празднованию этой даты в 2025 году.
Президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил лидеров стран ОДКБ и воинские расчеты организации на парад в честь 80-летия Победы.