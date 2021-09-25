Совместно бороться с киберпреступностью предложил коллегам генпрокурор России

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НУР-СУЛТАН. 24 СЕНТЯБРЯ - Генпрокурор России Игорь Краснов предложил коллегам вместе бороться с негативными явлениями в Интернете, в том числе с киберпреступностью, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Предложение Краснов озвучил в ходе вчерашних встреч в Нур-Султане с главами прокуратур стран СНГ, сообщает ТАСС

Российский генпрокурор предложил объединять усилия в борьбе с негативным влиянием Интернета на подростков, попытками распространения экстремистских идей, противодействием кибератакам и незаконным использованием криптовалют. Он также обсудил с коллегами борьбу с фальсификацией медицинской и фармацевтической продукции, отмыванием преступных доходов и выводом преступных активов за рубеж.

В ходе встречи с генпрокурором Казахстана Гизатом Нурдаулетовым Краснов отметил важность тесной координации работы против вызовов, представляющих угрозу для граждан обоих государств. В частности, он предложил мобилизовать совместные усилия по защите несовершеннолетних, в первую очередь от негативного влияния в интернете, который становится площадкой для широкого круга преступлений, не имеющих государственных границ. Другой актуальной угрозой он назвал проявления экстремизма в России и Казахстане, особенно с учетом событий в Афганистане, способствующих реальной угрозе проникновения на территорию СНГ радикально настроенных лиц".

Напомним, вчера в казахстанской столице состоялось 31-е заседание координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ . Модератор заседания - генеральный прокурор Казахстана Гизат Нурдаулетов - в своей вступительной речи сделал акцент на вкладе органов прокуратуры стран СНГ в установлении верховенства права, а также обратил внимание на актуальность рассматриваемых вопросов с учетом современных вызовов и угроз.

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